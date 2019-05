MemorÃ¡ndum sobre la reforma educativa seguirÃ¡ vigente: AMLO

Memorándum sobre la reforma educativa seguirá vigente: AMLO

A pesar de que fue avalada en lo general en el Senado, no logró la mayoría calificada en lo particular, por lo que fue regresada a la Cámara baja

noroeste.com

01/05/2019 | 09:00 AM

El Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que en tanto se cancela la reforma educativa de 2013 y se aprueba la nueva, se mantendrá vigente el memorándum que giró hace unos días.

Además, dijo que espera que se reponga el procedimiento legislativo lo más pronto posible, ya sea en un periodo extraordinario.

"Todavía no se acaba este asunto, está un proceso legislativo, no se alcanzó la mayoría en el Senado, faltó un voto porque los senadores de un partido conservador votaron en bloque en contra, en bloque, un partido conservador se opuso y faltaron dos o tres senadores del movimiento liberal que no asistieron o se fueron [...] Espero que para la próxima estén presentes y de esa manera se logre la aprobación", dijo el Mandatario nacional.

"Pues está vigente, con sus características específicas, el memorándum porque dijeron de que era ilegal, que era inconstitucional, pero no han presentado ninguna denuncia porque no hay fundamento, todo fue la propaganda, que desde luego es válida", aseveró López Obrador en su conferencia matutina.

"Es muy difícil que cambien de opinión los del bloque conservador, pero bueno, no descartarlo, porque hay milagros, se puede dar el caso de que ellos cambien y que los que faltaron, uno, dos, tres, pues que participen, que vayan y entonces se pueda aprobar la nueva reforma", insistió el Presidente.

"A veces se piensa, no estoy justificándolos, se piensa que no hace falta, se da por un hecho que se va a aprobar, como ya se había aprobado con margen suficiente en Cámara de Diputados, a lo mejor pensaron uno o dos votos no va a hacer la diferencia, y resulta que sí. Se les fue por un voto", abundó López Obrador.

El Mandatario nacional dijo que espera se reponga el procedimiento legislativo, que el dictamen regrese a la Cámara de Diputados -que ya había aprobado la nueva reforma-, y que este órgano devuelva el proyecto al Senado y se vuelve a someter a votación.

La reforma educativa no fue aprobada ayer en el Senado, después de que a Morena y a sus aliados les faltó un voto para lograr su aprobación.

Por ello, a pesar de que fue avalada en lo general, no logró la mayoría calificada en lo particular, por lo que fue regresada a la Cámara baja.

Durante el debate, que duró casi siete horas, el grupo legislativo del PAN consideró la inclusión del artículo 16 transitorio al dictamen como un retroceso, ya que, dijeron, facilitaría la venta de plazas magisteriales.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de Morena en la Cámara baja del Congreso de la Unión, reconoció que la decisión del Senado pone en riesgo la viabilidad de la reforma educativa, que ahora será analizada en un posible periodo extraordinario de sesiones.

- Con información de Reforma