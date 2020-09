Menos recursos a partidos políticos y fuero al presidente, temas para este periodo: Yadira Marcos

La diputada federal expuso temas cruciales en la agenda legislativa para este periodo de la Cámara de Diputados

América Armenta

CULIACÁN._ “Nosotros no estamos simulando, estamos legislando”, manifestó Yadira Santiago Marcos, Diputada federal por Morena, al enumerar una serie de reformas para este último año de la legislatura, como el fuero a presidentes, reducción de recursos a partidos políticos e incluir la extorsión como delito.

La legisladora destacó la importancia de la eliminación del fuero para presidentes, la cual aplicaría para juzgar tanto para el actual, como para quienes ocupen ese cargo en el futuro.

“Esto quiere decir que ya ni siquiera el presidente de la República va a tener ese papel que se tenía antes, que era intocable, hoy con esta reforma, Andrés Manuel va a ser juzgado como cualquier ciudadano común”, detalló la diputada.

También se busca la reducción del presupuesto a partidos políticos, en el que en Morena ha solicitado que sea del 50 por ciento, lo cual se discutirá en el Pleno, y buscan también modificar el Artículo 19 de la Constitución para incluir la extorsión como delito, así como la prisión preventiva oficiosa en estos casos.

“Los fideicomisos entre comillas tienen una buena intención, lamentablemente no se le ha dado la transparencia necesaria y por ese motivo la iniciativa de desaparecerlos, eso no quiere decir que el dinero no se va a usar de la manera correcta, al contrario, se van a establecer medidas más transparentes para que ese dinero llegue a donde realmente se necesita”, dijo sobre los fideicomisos, tema a legislar.

Así como en los congresos locales, la Cámara de Diputados regulará su reglamento para poder desarrollar de la mejor manera las sesiones y que no se detengan las actividades legislativas, con ello se regularán las reuniones virtuales y los votos remotos.

También modificarán la Ley del Instituto de Hacienda Pública, así como para realizar un tabulador para tener parámetros de remuneración de servidores públicos, porque no deben ganar más que el presidente, pero falta regularse.

“Necesitamos que realmente esos salarios sean justos, que sean proporcionales a las actividades desempeñadas, si necesita haber un tabulador, porque ustedes saben que existen dependencias o cargos que actualmente tienen sueldos estratosféricos, actualmente ganan más que el Presidente de la República y eso es una incongruencia”, abundó.

Reforma especial para Sinaloa

Una reforma que se busca y que es particularmente especial para Sinaloa, de acuerdo con Yadira Marcos, es la Ley Orgánica de Finagro, para establecer una política de promoción y financiamiento al sector agropecuario y rural.

También, agregó, la Iniciativa de la Ley Federal de Variedades Vegetales.