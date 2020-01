Messi, Maradona y Cristiano se despiden de Kobe Bryant

La muerte de Kobe Bryant ha sido un auténtico ‘shock’ para el mundo del deporte, también para el futbol, donde todos se han querido despedir de una de las mayores figuras que ha tenido el baloncesto en toda su historia.

Los astros argentinos Lionel Messi y Diego Armando Maradona también se expresaron en sus redes sociales ante la inesperada y trágica muerte de Kobe Bryant.

El ‘10’ del FC Barcelona utilizó su perfil de Instagram para enviar sus condolencias a los familiares y amigos del ex de los Lakers, con el que coincidió en giras del cuadro culé en Norteamérica.

“No tengo palabras... Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerle y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos”, escribió la Pulga.

Diego, en tanto, publicó una imagen con Kobe alado con el texto.

“Se van todos los buenos. Lamento también el fallecimiento de su hija y de los tripulantes del helicóptero. Hasta la vista, leyenda.”

Posteriormente, el portugués Cristiano Ronaldo también mostró su pesar por la muerte de Bryant.

"Tan triste escuchar las noticias desconsoladoras por la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe fue una verdadera leyenda e inspiración para muchos. Mando mis condolecias a su familia y amigos y a las familias de todos los que perdieron la vida en el accidente. RIP leyenda", escribió la estrella de la Juventus.

So sad to hear the heartbreaking news of the deaths of Kobe and his daughter Gianna. Kobe was a true legend and inspiration to so many. Sending my condolences to his family and friends and the families of all who lost their lives in the crash. RIP Legend💔 pic.twitter.com/qKb3oiDHxH