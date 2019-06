Mets de Nueva York adquieren a Brooks Pounders desde los Indios

Los Mets de Nueva York anunciaron que han adquirido al diestro Brooks Pounders desde los Indios de Cleveland a cambio de dinero en efectivo. Para crearle espacio a Pounders en el róster del equipo grande, el club envió al diestro Tim Peterson a Triple-A Syracuse.

Pounders, de 28 años, lanzó en 24 juegos esta temporada por Triple-A Columbus, donde tuvo marca de 2-1 con un rescate. Dejó promedio de carreras limpias de 2.31 con 11 ponches y 46 ponches. Ha limitado a los bateadores contrarios a un promedio de .161.

We have acquired RHP Brooks Pounders from Cleveland for cash considerations.

Additionally, we have designated Héctor Santiago for assignment, optioned Tim Peterson to Triple-A, returned Tyler Bashlor as the 26th man and recalled Chris Flexen to the major league roster. #Mets pic.twitter.com/NwJinsUQo2