Mexicana Daniela Soto-Innes es nombrada mejor chef del mundo

Dice que espera usarlo para ayudar a inspirar y apoyar a personas de todas las edades, razas y nacionalidades para que se conviertan en cocineras

Noroeste / Redacción

La mexicana Daniela Soto-Innes, fue elegida como la mejor chef del mundo, encabezando el ranking The World’s 50 Best Restaurant, que la reconoció por el “excelente trabajo” que realiza en Cosme y Alta, dos de los restaurantes más exitosos en Nueva York, y en los cuales es socia de Enrique Olvera.

Soto-Innes dijo que espera usarlo para ayudar a inspirar y apoyar a personas de todas las edades, razas y nacionalidades para que se conviertan en cocineras.

En 2016, la mexicana obtuvo el premio Rising Star, otorgado por la prestigiosa Fundación James Beard. Tres años después fue seleccionada en la categoría de Mejor Chef de la misma fundación, junto con Alex Stupak, con quien dice "abrió la puerta a este tipo de comida mexicana en Nueva York".

Con solo 28 años de edad, Soto-Innes, es la ganadora más joven del Premio a la Mejor Chef del Mundo, y "es justo decir que su estrella se ha elevado", indica The 50 Best en su portal web.

El prestigioso galardón le será entregado a la chef mexicana en la gala que The World’s 50 Best Restaurants, que se celebrará en Singapur el próximo 25 de junio.

En su cuentas de las redes sociales, Soto-Innes compartió una foto con la leyenda: “For @cosmenycteam, for my family, for México. Por las mujeres chingonas y los hombres que nos apoyan”.