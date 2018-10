Mexicana Victoria Heredia se cuelga el bronce en Grand Prix de Manchester

MANCHESTER._ La mexicana Victoria Heredia se adjudicó la medalla de bronce al iniciar la actividad del Grand Prix Mundial de Taekwondo, que se realiza en la Arena Regional de Manchester.

En la división de -67 kilogramos, Heredia Tamez perdió 25-7 con la británica Lauren Williams, en una de las semifinales.

