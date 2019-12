MÃ©xico, EU y CanadÃ¡ firman los nuevos cambios del T-MEC; destacan rubro laboral y medioambiental

México, EU y Canadá firman los nuevos cambios del T-MEC; destacan rubro laboral y medioambiental

Marcelo Ebrard se refirió al Presidente López Obrador y le expresó que la reunión de este martes es una 'misión cumplida'

Sinembargo.MX

10/12/2019 | 12:51 AM

En Palacio Nacional se congregaron los equipos negociadores del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para ratificar por parte de los ejecutivos las enmiendas y cambios al acuerdo comercial.

La ceremonia estuvo encabezada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien fungió como testigo de la firma del acuerdo, en tanto que el representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer; la Viceprimera Ministra de Canadá, Chrystia Freeland; y el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, firmaron el nuevo acuerdo.

El Canciller de México, dio la bienvenida al equipo negociador y a los representantes de Estados Unidos y Canadá, así como a los equipos de las embajadas de estos países.

Agradeció el trabajo y participación del Senado de la República y a los miembros del Gabinete presidencial.

“Sólo diré que quizá los pronósticos daban que este tratado no se iba a tener, no tanto por el tiempo si no por las posturas políticas (…) hemos encontrado la manera de encontrarnos, de entendernos”, afirmó el Canciller.

Se refirió al Presidente López Obrador y le expresó que la reunión de este martes es una “misión cumplida”.

El Canciller Marcelo Ebrard dijo que esta era una “misión cumplida”. Foto: Presidencia.

Ricardo Monreal Ávila, Senador de la República, celebró que México, Estados Unidos y Canadá hayan podido avanzar hacia una aprobación y ratificación del tratado. Reconoció el trabajo del equipo negociador de México, encabezado por el Subsecretario Jesús Seade y del Secretario de Relaciones Exteriores.

“Se podrá trabajar hacia una ratificación de un tratado que impulsará la competitividad de nuestros tres países en la región”, expresó.

Freeland expresó su agradecimiento de participar en las negociaciones y dijo que el acuerdo se modificó para ser parte del siglo XXI.

La Viceprimera Ministra de Canadá destacó que el centro de las negociaciones fue la clase trabajadora y la estabilidad de las familias de esta.

“En un momento en el que cada vez es más difícil cerrar tratados comerciales”, agradeció que este momento ocurriera.

“Se podrá trabajar hacia una ratificación de un tratado”, afirmó Freeland. Foto: Presidencia.

MODIFICACIONES AL T-MEC

El Senador Monreal detalló los cambios en los aspectos laboral, medioambiental, de mecanismos de solución de controversias y sobre la protección de patentes de medicamentos biotecnológicos.

En materia laboral, en lugar del despliegue de inspectores norteamericanos que aseguraran el cumplimiento de los compromisos, se aseguró el mecanismo de solución de controversias, debido a que “lo otro, para el Senado, era francamente inaceptable”.

Se establecerán paneles de jurisdicción regional que atiendan los conflictos de cualquier tema que abarque el T-MEC.

Recordó que este mecanismo había sido buscado por México desde 1993.

Sobre la materia medioambiental destacó como importante el Banco de Desarrollo para América del Norte, que “impulsará obras de infraestructura” en el sur del país y en la frontera norte de México.

El tema de medicamentos significó una agilización en la entrada de genéricos en el mercado que reduzca los costos de los medicamentos.

Sobre el tema automotriz expuso que las modificaciones permitirán que la industria acerera integre a su cadena productiva el aumento de la producción nacional en siete años y en cuanto al aluminio el diálogo continuará dentro de 10 años.

Hizo referencia a los miembros del Senado que conformaron la discusión del T-MEC.

Expuso que después de la firma por parte de los ejecutivos de las tres naciones, continuará el proceso legislativo correspondiente en cada uno de los miembros.

En el encuentro estuvieron presentes el Presidente López Obrador; la Viceministra de Canadá, Christia Chrystia Freeland, Viceprimera Ministra de Canadá; Robert Lighthizer, representante comercial del gobierno de Estados Unidos; Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario de Relaciones Exteriores; Arturo Herrera Gutiérrez, Secretario de Hacienda y Crédito Público; y Graciela Márquez Colín, Secretaria de Economía.

También estuvieron presentes Luisa María Alcalde, Secretaria del Trabajo y Previsión Social; Jared Kushner, consejero superior del Presidente de los Estados Unidos; Jesús Seade Kuri, Subsecretario para América del Norte (SRE), Alfonso Romo Garza, jefe de la Oficina de la Presidencia; Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores; y Steve Verheul, Viceministro adjunto de Comercio Internacional de Canadá.