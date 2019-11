¡México logra histórico boleto en beisbol para los Juegos Olímpicos Tokio 2020!

TOKIO._ En un dramático encuentro que se tuvo que definir en entradas extras, la Selección Mexicana de Beisbol se impuso a su similar de los Estados Unidos con marcador de 3-2 para llevarse la medalla de bronce del torneo Premier 12 de la Confederación Mundial de Beisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés).

Con esto, la Selección Mexicana de Beisbol aseguró su lugar en los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Efrén Navarro fue el héroe ofensivo de México, al conectar imparable con las bases llenas en la parte baja del décimo episodio, con el cual envió al pentágono a Noah Perio con la carrera del triunfo que lleva a México a los Juegos Olímpicos.

Esta clasificación a los próximos Juegos Olímpicos es histórica, ya que será la primera vez que México compita dentro de la disciplina de beisbol, deporte que se jugó por primera ocasión en esta justa en 1904.

México logró quedarse con el único pase directo para América que el WBSC Premier 12 otorgaba para la justa olímpica, compitiendo de manera directa con el representativo de Estados Unidos por dicho boleto.

México y Estados Unidos fueron los únicos equipos del continente americano que lograron avanzar a la Super Ronda del Premier 12, quedando en el camino los equipos de Cuba, Venezuela, República Dominicana, Canadá y Puerto Rico.

En el encuentro, apenas el segundo bateador del juego, Jordon Adell, se encontró con un lanzamiento de Arturo Reyes, el abridor mexicano, e impulsó la de la quiniela con un cuadrangular para dar ventaja de 1-0 a los estadunidenses.

México empató en la sexta cuando llenaron las bases y Matt Clark pegó una rola fuerte por la inicial que desvió el primera base Andrew Vaughn, pero que no evitó que Jonathan Jones anotara desde la tercera base.

En la séptima, ante los lanzamientos de Francisco Ríos, EU retomó la ventaja con sencillo de Robert Dalbec que impulsó al propio Vaughn.

En el noveno episodio, Brandon Dickson entró al relevo y Clark lo recibió con jonrón por el prado central cargado al izquierdo para empatar de nuevo el encuentro y enviarlo a extrainnings.

