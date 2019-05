MÃ©xico no es responsable de la migraciÃ³n ni del consumo de drogas en EU: Marcelo Ebrard

México no es responsable de la migración ni del consumo de drogas en EU: Marcelo Ebrard

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, viajará a Estados Unidos por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador; encabezará una delegación de funcionarios mexicanos que entablará una ronda de conversaciones para revisar la amenaza arancelaria del mandatario estadounidense

Sinembargo.MX

31/05/2019 | 12:24 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).- Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores, aseguró este viernes que México es el principal socio comercial de Estados Unidos, además, señaló que “el flujo migratorio de Centroamérica y otros países o el elevado consumo de estupefacientes no son responsabilidad de México”.

El funcionario respondió así a los comentarios del Presidente Donald Trump, quien ayer amenazó con imponer aranceles a todos los productos que lleguen a su país desde México.

Marcelo Ebrard viajará a Estados Unidos por instrucciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador. El canciller encabezará una delegación de funcionarios mexicanos que entablará conversaciones con las autoridades estadounidenses para revisar la amenaza arancelaria del mandatario republicano.

Mientras tanto, luego de la amenaza de Trump, gobernadores, empresarios, políticos y ciudadanos de México manifestaron su rechazo a lo anunciado del mandatario estadounidense.

Carlos Slim Helú, el hombre más rico de México, fue uno de los primeros en expresar su apoyo al Gobierno de México ante las amenazas de Trump, y así lo dio a conocer durante su conferencia de prensa el Presidente Andrés Manuel López Obrador: “En la mañana, la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, me mostró un mensaje de Carlos Slim expresando su apoyo y el de su familia”, aseguró el Jefe del Ejecutivo federal.

Además, el Consejo Coordinador Empresarial, organismo cúpula que agrupa a las compañías más importantes del país, se pronunció a favor del Presidente mexicano y del diálogo y la construcción de soluciones conjuntas que permitan resolver “problemas comunes, como la migración, sin dañar el futuro de desarrollo y prosperidad compartida que siempre buscamos alcanzar”.

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, también alertó que el Gobierno de México debía responder con firmeza en caso de que estas medidas entren en vigor.

En su cuenta de Twitter, De Hoyos llamó a las autoridades mexicanas a persuadir al mandatario estadounidense.

“No debe haber más vacilaciones ni complacencias. Ya se entregó la soberanía legislativa en la aprobación de la Ley Federal del Trabajo”, sentenció.

Por su parte, el ex candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República, José Antonio Meade Kuribreña, expuso que frente a la amenaza de Trump, los mexicanos debemos “cerremos filas”.

Ayer, el Presidente, quien pertenece al Partido Republicano de EU, amenazó con imponer un arancel de 5 por ciento “a todos los bienes” que ingresan a Estados Unidos desde México hasta frenar la migración ilegal; la medida se aplicaría desde el 10 de junio.

El mandatario estadounidense hizo el anuncio en su cuenta de Twitter e indicó que la tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la migración.

“El 10 de junio, los Estados Unidos impondrán un arancel de 5 % (sic) a todos los bienes que entran en nuestro país desde México, hasta el momento en que los migrantes ilegales que llegan a través de México, y en nuestro país. ALTO. La tarifa aumentará gradualmente hasta que se solucione el problema de la inmigración ilegal”, expuso.

Tras el anuncio de Trump, el Presidente de México respondió al mandatario estadounidense en una carta, aseguró que no busca la confrontación, recriminó que “los problemas sociales no se resuelven con impuestos o medidas coercitivas” y le advirtió: “No me falta valor”, esto antes de advertirle que actuará conforme a principios.