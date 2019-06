México reprobó en combate a la corrupción, pero gran parte es por el Poder Judicial: Índice CCC

Otro hallazgo importante del nuevo indicador es que la capacidad para combatir la corrupción es mayor en la sociedad civil y en la prensa, y no en el Gobierno

Sinembargo.MX

24/06/2019 | 10:10 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– México no sale bien librado en el nuevo Índice CCC de corrupción que evalúa la capacidad de cada país para descubrir, castigar y disuadir. El indicador reprueba al país, pero es por culpa del Poder Judicial.

“El Índice CCC arroja luz sobre la relativa falta de progreso de México en la lucha contra la corrupción. Un área clave de preocupación es la eficiencia e independencia judicial: los tribunales en general siguen siendo propensos a la interferencia política y se enfrentan a una gran cantidad de casos pendientes”, dice su primer reporte.

“Además, la implementación de un Nuevo Sistema Penal Acusatorio, diseñado para acelerar los procesos judiciales, sigue siendo irregular. Como resultado de estos y otros desafíos, el puntaje de México para la independencia y eficiencia judicial está significativamente por abajo de todos los demás países [de América Latina], con la excepción de Venezuela”, agrega.

“¿Qué países de América Latina están mejor preparados para combatir la corrupción? ¿De qué manera los gobiernos, los medios de comunicación, la sociedad civil y el sector privado fomentan u obstaculizan un entorno empresarial más limpio? Para ayudar a responder estas preguntas, AS/COA y la firma consultora de riesgos Control Risks lanzan el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), una nueva herramienta que evalúa la capacidad de América Latina para descubrir, castigar y disuadir la corrupción”, detallan los autores del estudio.

AS es la abreviación de Americas Society, y COA es el Council of the Americas o Consejo de las Américas.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción.

“El nombramiento de un Fiscal General contra la Corrupción en febrero aún no ha dado lugar a una cruzada intensa contra la corrupción. La mayoría de los funcionarios públicos involucrados en importantes escándalos de corrupción en los últimos cinco años, como la llamada ‘Estafa Maestra’, permanecen sin investigar a pesar de la evidencia documentada de irregularidades”, señala.

La evaluación hecha a México para el Índice CCC indica que una reforma para eliminar la inmunidad judicial para funcionarios públicos, incluido el Presidente, se estancó en el Congreso, “pero se espera que sea aprobada durante la segunda mitad de 2019”.

“La exigibilidad de la legislación anticorrupción sigue siendo deficiente en comparación con otros países, mientras que los casos de corrupción investigados por Las autoridades a menudo son vistas como politizadas”.

El Índice CCC muestra que la fortaleza de México en el espacio anticorrupción está afuera del Gobierno: “El puntaje mexicano en la categoría ‘Sociedad Civil, Medios de Comunicación y Sector Privado’ está más de dos puntos por encima de las otras dos áreas analizadas. La sociedad civil se ha vuelto cada vez más activa en la promoción de la legislación anticorrupción, que lleva a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción durante la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018)”.

“La prensa ha mejorado sus capacidades de investigación y en los últimos cinco años ha presentado algunos de los esquemas de corrupción más notorios en la historia democrática de México, pero aún enfrenta altos niveles de violencia e intimidación”.

CUESTIONES CRITICAS A MONITOREAR

• Las anotaciones del Índice CCC indican que el Congreso está debatiendo la eliminación de la inmunidad para todos los funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente, en casos relacionados con la corrupción. Se espera que el proyecto de ley sea aprobado en la segunda mitad de 2019.

• En mayo, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero prometió presentar su caso contra Odebrecht en México dentro de los 60 días. Las autoridades mexicanas también han congelado activos del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, quien enfrenta acusaciones.

• El compromiso de AMLO de combatir la corrupción se pondrá a prueba, ya que los miembros de su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se enfrentan a acusaciones de corrupción.

• “Un caso en cuestión es el del Delegado federal de Morena en el estado de Jalisco, que enfrenta acusaciones de conflicto de intereses en la adjudicación de contratos para proporcionar medicamentos a hospitales estatales a través de compañías farmacéuticas de su propiedad”.