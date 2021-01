BEISBOL

México tiene un lugar especial en mi vida: Robinson Canó

El estelar pelotero de Grandes Ligas se siente motivado por poder jugar la Serie del Caribe en Mazatlán

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Pareciera que fuera ayer cuando Robinson Canó acompañaba a su padre Joselito Canó Soriano en los parques del beisbol mexicano.

La figura del beisbol de Grandes Ligas jugará por primera vez en una Serie del Caribe en territorio mexicano, país al que le tiene un gran cariño y le ligan muchos recuerdos familiares.

“México es algo especial en mi corazón, recuerdo cuando venía a ver a mi papá alrededor cuando tenía yo 11 años y él jugaba con Rieleros de Aguascalientes y siempre me pitcheaba en el estadio desde la segunda base para que la pudiera sacar y sí lo hacía, entonces me decía que me llevaba a comer”, recordó Canó.

Jugadores mexicanos de antaño los tiene bien guardados en su memoria.

“Recuerdo jugadores como Enrique Aguilar, el profe Valencia (Carlos), los hermanos Guerrero, un sinnúmero de jugadores, al igual que recuerda a Remigio Díaz cuando jugaba él en Monterrey y siempre que le bateaba al equipo de mi papá, me daba un coraje y lo quería matar”, sonríe.

Águilas Cibaeñas es el actual monarca del beisbol dominicano y Canó es una de las varias figuras que serán parte de Mazatlán y que la noche del sábado arribaron al puerto.

El pelotero de los Mets de Nueva York estará haciendo su debut en el denominado “Clásico Caribeño”.

“Contento de estar aquí en mi primera Serie del Caribe siendo aquí en México, una ciudad que de niño vine a ver a mi papá jugar, y venir hoy a jugar aquí la verdad es un sueño hecho realidad”.

La situación actual que se vive con la pandemia permite la oportunidad de volver a ver estelares del mejor beisbol del mundo en la Serie del Caribe.

“Siento que lo especial es que voy a dar lo mismo que juego en Grandes Ligas y dar lo mejor de mí durante la estancia aquí”.

Señaló que no representa nada que Dominicana sea el actual campeón de este evento o de los títulos pasados, el desempeño en el terreno de juego será el que lo determine.

El jugador de 38 años de edad agradeció el calor humano de la afición mexicana que se dará cita en la serie.

“La verdad muchas gracias a todos, por eso apoyo siempre que nos tienen, ese amor, ese cariño, y que nos sigan apoyando, daremos lo mejor de nosotros y por parte les mando bendiciones a todos”.