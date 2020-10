BEISBOL

Mi brazo está al 100%: Héctor Daniel Rodríguez

El experimentado lanzador zurdo quiere retornar a la actividad con Tomateros de Culiacán, con quienes no lanza desde desde la primera ronda de playoffs de la temporada pasada

Noroeste / Redacción

15/10/2020 | 07:50 AM

CULIACÁN._ Tras la experiencia adversa de vivir un campeonato desde la tribuna, Héctor Daniel Rodríguez vive la ilusión de ponerse de nuevo el uniforme guinda y entiende, que sólo es cuestión de días para salir al terreno enfundado en el jersey del equipo de su ciudad natal, único que ha defendido en Liga Mexicana del Pacífico (LMP).

Danny, como se le llama en el interior del clubhouse guinda, lanzó por ocasión más reciente con Tomateros en el quinto de la primera ronda de la campaña 2019-20, contra Charros de Jalisco. Tras un verano con Acereros de Monclova, vivió lesión en la final de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB) y por tal motivo, inició un periodo de inactividad.

Sin embargo, mantuvo siempre la fe a tope.

“En ningún momento pasó por mi mente que ya no podría o que no iba a otra vez pitchar, o que ya no volvería a ser el mismo”, expresó Rodríguez sobre esta dificultad.

Ahora, su presente lo tiene listo para ser estelar en la lucha del equipo por refrenda la corona número doce. “La idea es abrir, regresar de abridor. Mi brazo está al 100%”, agregó.

El culichi conoce del momento que vive su comunidad actualmente. Por lo cual invita a seguir alerta y muy al pendiente de los cuidados que nuestros tiempos demandan.

“Hay que cuidarse bastante y entre más nos cuidemos a cómo vaya pasando el tiempo va a haber más porcentaje, no es la misma tener afición a no tener, esperemos que toda nuestra afición se cuide”, le expresa a la Nación Guinda.