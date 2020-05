Mi meta es poner a los Diablos Rojos en los primeros planos: Sergio GastÃ©lum

Mi meta es poner a los Diablos Rojos en los primeros planos: Sergio Gastélum

El mánager del México se mantiene firme en el objetivo del México para la próxima campaña, la conquista del campeonato

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Justo a un mes de que se hubiera inaugurado la temporada 2020 de la Liga Mexicana de Beisbol, el mánager de los Diablos Rojos, Sergio Gastélum, se mantiene firme en el objetivo del México para la próxima campaña, la conquista del campeonato.

Actualmente Sergio Gastélum se encuentra en casa y aprovechando el tiempo con la familia, pero al mismo tiempo no ha dejado pasar un día en trabajar y afinar detalles con miras a la temporada 2020, incluso físicamente el timonel escarlata se ha solidarizado con los jugadores del equipo y ha hecho ejercicio a la par de sus pupilos.

- ¿Cuál es su filosofía de juego?

“Nunca sabes cuando hay un aficionado que está por primera vez en el parque de pelota, tenemos que brindarle el máximo esfuerzo a ese aficionado, ésa fue mi filosofía, siempre me preparé para brindarme en un terreno de juego sin limitaciones, siempre me gustó ser aguerrido, mi padre siempre me inculcó eso desde chiquito, desde niño me hizo rudo, me hizo como se jugaba la pelota y así llegué al profesionalismo, siendo un jugador amateur por primera vez y cuando llegué al profesionalismo seguí las mismas indicaciones, y me dio mucho resultado, seguí jugando al beisbol como se debe jugar, con entrega, con garra en cada partido y es muy reconfortante cuando termina un juego y te puedes ir tranquilo a descansar a casa”.

- ¿Cómo se fue preparando Sergio Gastélum para ser mánager?

“Yo hice muchos apuntes, me gusta mucho aprender, y me gusta mucho aprender también del rival, estudiarlo y aprender, creo que todo eso me ayudó. Fui a Ensenada aprender, fui a dirigir a los Marineros de Ensenada, principal sucursal de los Diablos Rojos y Guerreros de Oaxaca, y ahí aprendí muchísimo, tiré todas las ideas que tenía apuntadas, todo lo que aprendí y eso me ayudó demasiado, y alguien a quien yo le aprendí mucho y tengo que decirlo, y siempre lo he dicho, ahora es nuestro presidente, el señor Miguel Ojeda, somos grandes amigos fuera del terreno, jugamos juntos, posteriormente fue mánager de los Diablos Rojos al cual yo me debí.

"En el último campeonato del 2014 él estaba al frente de nosotros, y siempre interactuábamos muy bien, creo que la sabiduría de Miguel, la astucia que él tiene, aprendí mucho de él, me gustó mucho cómo dirige los encuentros, cómo conforma los grupos y creo que cada quien tiene su ideología. Yo respeto mucho a todos, en especial a Miguel, pero yo también he puesto gran parte de mi aprendizaje”.

- ¿Qué tan grande es el compromiso de dirigir a los Diablos Rojos para Sergio Gastélum?

“El estar en los Diablos Rojos para mí es mucha responsabilidad, pero a la vez lo tomo como tal, me gustan los retos grandes, estoy preparado, me siento listo, si no estuviera estado listo yo pienso que hubiera rechazado la propuesta, yo ya me siento listo para llevar a los Diablos Rojos, sé lo que tengo que hacer, conozco a los muchachos, tengo ese plus con la mayoría de ellos jugué y sé cómo son fuera y dentro del terreno.

"Para mí es algo que me va ayudar muchísimo el poder dirigir este equipo, controlarlo, el poder llevarlo a la máxima capacidad, y ésa es mi misión, poner a los Diablos Rojos donde deben de estar, en el primer plano, ésa es mi primera meta, poner a los Diablos Rojos donde deben de estar en los primeros planos, estoy ansioso, sigo trabajando, sigo monitoreando a los jugadores, sigo interactuando con ellos y nos declaramos listos para el llamado”.

El compromiso que tiene firme Sergio Gastélum con los aficionados y con la organización para la próxima temporada es claro, la conquista del campeonato.