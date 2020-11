‘Mi trayectoria me avala’; Gloria Himelda quiere candidatura del PRI en Sinaloa

La diputada local dice que, si se determina que en Sinaloa su partido lleve mujer de candidata, ella levanta la mano

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Sinaloa está listo para ser gobernado por una mujer y en ese sentido, si se determina que el PRI tenga que llevar candidata a la gubernatura, ella levanta la mano, expresó Gloria Himelda Félix Niebla.

La diputada local, y quien fuera presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, consideró que hoy es el momento de que muchas mujeres valiosas, trabajadoras y profesionales que han participado en la lucha por la paridad política levanten la mano.

“Va a ser una elección histórica con cargos de elección sin precedentes en nuestro país, la participación política de las mujeres llegó para quedarse y Sinaloa está puesto y yo creo que las mujeres estamos listas también”, subrayó.

“Gloria Himelda levanta la mano para ser evaluada al interior de mi partido político, pero también esperaré los momentos puntuales de la emisión de la convocatoria correspondiente, que habrá de ser después del 15 de diciembre”.

La legisladora indicó que el Congreso del Estado lanzará entre el 10 y el 15 de diciembre la convocatoria del proceso electoral del 2021 y a partir de ese momento estará atenta del proceso interno del PRI.

“Gloria Himelda tiene una hoja de vida de conocer la administración pública estatal con 17 años de experiencia, desde ser Presidenta Municipal de Mocorito, conozco la sierra de Sinaloa porque representé al primer distrito electoral que hoy es el tercero, y desde el Congreso local por segunda ocasión”, comentó.

“En ninguno de los espacios que he ocupado he sido una mujer que esté nada más ahí sentada, me he preocupado por prepararme, por dar siempre el extra, pero sobre todo cuento con la profesionalización y la capacitación, mi trayectoria me avala”.

Félix Niebla manifestó que en este momento los lineamientos del INE para la paridad sustantiva están en controversia, pero incluso si son avalados por el Tribunal Electoral todavía faltará que se defina en qué entidades federativas tendrá que llevar el PRI mujeres como candidatas.