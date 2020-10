BALONCESTO

Miami Heat puede afrontar el Juego 2 sin Goran Dragic ni Bam Adebayo

El reporte de lesionados de este jueves pone en serias dudas la participación de las dos figuras en el segundo partido de las Finales ante Los Angeles Lakers

Noroeste / Redacción

El Miami Heat tuvo una noche extremadamente negativa este miércoles en el Juego 1 de las Finales ante Los Angeles Lakers. No solamente por haber perdido el encuentro de manera contundente (116-98), sino sobre todo por las complicaciones físicas que sumaron sus tres estrellas principales: Jimmy Butler fue la de menor gravedad, con una torcedura de tobillo izquierdo que no le impidió seguir jugando. Pero distinta fue la historia para Goran Dragic (desgarro en la fascia plantar izquierda) y Bam Adebayo (distensión en el lado izquierdo del cuello).

El primer reporte de lesionados de Miami para el Juego 2 no trae buenas noticias: tanto Dragic como Adebayo están apuntados como doubtful (dudoso), un estatus que suele colocarse cuando hay menos chances de que el jugador sea de la partida, con respecto a la posibilidad de que termine jugando. No están descartados, pero en principio, es difícil que los veamos en el campo.

“Es una lesión diferente que su lesión previa. Es en el mismo lado, por lo que es fácil compararlas, pero se trata de una lesión diferente”, sostuvo este jueves Erik Spoelstra sobre Adebayo, agregando luego sobre los posibles cambios en la alineación titular: “No es que los jugadores que puedan entrar en la rotación no hayan jugado antes. Ellos tienen confianza y han jugado roles grandes para nosotros durante todo el año. La profundidad es una de nuestras fortalezas más importantes. La hemos utilizado durante todo el año. Vamos a ver mañana quién está disponible y hacer los ajustes de acuerdo a eso”.

Esos posibles ingresos a la rotación son los de Kendrick Nunn y Kelly Olynyk, quienes no venían teniendo minutos y ayer jugaron durante buena parte del segundo tiempo. El canadiense no tuvo una actuación demasiado destacada, pero Nunn abrió algunos ojos, anotando 18 puntos en 21 minutos con un 8-11 de cancha. ¿Lo hizo con el partido definido? Sí, pero al menos mostró una versión bastante mejorada a la que traía en Disney y prendió una luz de esperanza de cara a un mayor protagonismo.

“Esa no fue nuestra mejor versión anoche. Obviamente los Lakers tuvieron mucho para decir sobre eso. Jugaron muy bien y es algo a lo que vamos a tener que ajustar. Es duro evaluar algunas de las cosas de nuestro juego, porque no fue nuestra mejor versión”, comentó el DT. “Esto es parte del proceso. Tienes que pasar por tu Plan A, Plan B, Plan C... nos encanta venir a trabajar como equipo. Estamos buscando soluciones y una mejor versión de nuestro juego, contra un rival de calidad. Todos sabemos que tenemos que jugar mucho mejor que ayer, a todo nivel”.

“En estos momentos es cuando te sientes más vivo. Cuando te testean competitivamente, te desafian de nuevas maneras. Este es un rival de calidad. Así es como deben funcionar el sistema de los Playoffs: se supone que sea más duro y más exigente en cada ronda, para que gane el mejor al final”, continuó Spo. “Tomamos un golpe en la mandíbula anoche, pero cuenta como uno. Sabemos que no jugamos bien. No competimos en un nivel alto. Los Lakers lo hicieron, fueron el equipo más físico. Impusieron su juego mucho más que nosotros. Eso es lo que hace este matchup interesante: estilos que contrastan. Pensaremos una mejor solución para mañana”.

Miami deberá acertar con esos ajustes si quiere tener un mejor resultado en el Juego 2, a disputarse este próximo viernes desde las 20 horas de México y las 22 de Argentina. Claro que si no puede contar con dos de sus tres jugadores más importantes, el camino se hará demasiado cuesta arriba.

Como parte de su análisis exclusivo para los sitios en español de NBA.com Global, Andrés Nocioni nos dejó sus consideraciones y experiencias sobre las diferentes lesiones sufridas por los jugadores de Miami y su posible evolución en estas horas. ¿Cómo ve las chances de jugar el viernes para cada uno de ellos? El Chapu lo responde.

“Casualmente tuve las tres lesiones y podríamos adelantar qué puede llegar a pasar en el futuro con las tres lesiones. Para mi Jimmy Butler va a jugar sin ningún problema. Obviamente limitado y con algunas molestias, pero una vez que el tobillo empiece a entrar en calor terminará jugando y no va a tener mayores complicaciones. Adebayo tiene una distensión en el hombro y va a poder jugar, pero muy limitado. Se puede jugar, he jugado con el hombro en esas condiciones pero muy limitado en cuestiones como levantar el brazo hacia un rebote, a una reacción para robar una pelota o línea de pase. Cada vez que él quiera mover el hombro, obviamente tendrá problemas para hacerlo”.

“Lo de Dragic lamentablemente me parece la lesión más complicada. He tenido un desgarro de la fascia plantar cuando estaba en Chicago Bulls y estuve parado un mes con unos dolores increíbles. También Luis Scola tuvo ese mismo problema en Baskonia y estuvo dos meses de baja. No es una lesión fácil de llevar. Puede llegar a jugar, pero entre algodones según el desgarro”.

¿Cómo juega la cabeza de los jugadores a la hora de tomar una decisión en estos momentos? “Entran en juego varias cosas. Primero, si es una lesión por la cual uno pueda causar mayor daño para el resto de su carrera. Cuando uno tiene una lesión así, ahí se toma la decisión más friamente. Cuando tenés una lesión como un esguince de primer grado, normalmente no se piensa en otra lesión porque es difícil que vuelva a pasar, lo que se hace es proteger el tobillo de la mejor manera posible. Seguramente, los fisios de Miami lo harán, entonces se puede jugar”.

“La cabeza es importante, pero cuando uno empieza a jugar, si realmente tomó la decisión de jugar, llega un momento del partido donde uno casi ni lo siente, es increíble como puede jugar la adrenalina, el querer ganar, competir, el querer llevar el cuerpo a otro extremo. A mi me ha pasado de jugar muchas veces lesionado o con dolores, y hubo momentos del partido donde uno se olvida. No digo que no sientas molestias en algún momento, pero tratás de olvidarte porque sino no podrías jugar”.

EL JUEGO 2

VIERNES 2 DE OCTUBRE

LA Lakers vs. Miami

19:00 Horas