Michael J. Fox habla por primera vez de su lucha contra el Parkinson

El problema de salud que casi le hizo perder su optimismo habitual no tuvo nada qué ver con la enfermedad de Parkinson que padece, sino que fue una fractura que lo hizo sentir impotente

Noroeste / Redacción

Michael J. Fox ha librado su batalla contra la enfermedad de Parkinson que le diagnosticaron en 1998 de manera pública para dar esperanza a otros en su misma situación, pero hasta ahora no había hablado de las complicaciones de salud que sufrió hace un par de años y que estuvieron a punto de hacerle tirar la toalla.

En aquella época, los médicos le advirtieron que se arriesgaba a quedar paralizado si no se sometía a una operación muy complicada para extirpar un tumor benigno que le presionaba la médula espinal y que no paraba de crecer.

Aunque la intervención fue un éxito, desgraciadamente lo peor aún estaba por llegar. Tras superar un proceso de recuperación de cuatro meses durante el que tuvo que aprender a caminar de nuevo, el intérprete decidió acompañar a su familia en unas vacaciones a un viñedo y aceptar la oferta para realizar un cameo en una película de Spike Lee, citó quien.com.

Durante la mañana en que tenía que empezar a rodar tras regresar a Nueva York, se cayó en la cocina de su departamento de Nueva York mientras estaba solo y se rompió el brazo.

"Fue la gota que derramó el vaso", recordó en una entrevista con People.

"Estaba apoyado contra la pared, esperando a la ambulancia, y no paraba de pensar: 'No puedo caer más bajo'. Ahí fue cuando empecé a cuestionármelo todo. No podía seguir poniendo al mal tiempo buena cara. Aquella situación no tenía un lado positivo; era todo dolor y arrepentimiento".

Curiosamente, el antiguo protagonista de ‘Volver al futuro' encontró la forma de recuperar su optimismo habitual viendo repeticiones de programas de concursos de los 70 mientras permanecía postrado en cama.

Para él, la clave fue no olvidarse nunca de la gratitud que debía sentir por todo lo que le había dado la vida y, a partir de ahí, le resultó más fácil lidiar con cualquier contratiempo.

"No significa que tengas que aceptarlo como un castigo o una penitencia, pero sí tienes que ponerlo en perspectiva. Entonces, puedes ver cuánto espacio te queda para seguir mejorando, y eso te ayuda a pasar página", concluyó.