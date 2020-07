Miente quien diga que el cierre de calles del Centro es definitivo: Alcalde de CuliacÃ¡n

Miente quien diga que el cierre de calles del Centro es definitivo: Alcalde de Culiacán

Jesús Estrada Ferreiro comenta que el cierre de vialidades y el circuito peatonal en el primer cuadro de la ciudad es temporal y corresponde al contexto actual de pandemia

Belem Angulo

11/07/2020 | 09:28 AM

CULIACÁN._ El cierre de vialidades y el circuito peatonal en el primer cuadro de la ciudad es temporal y corresponde al contexto actual de pandemia y números en la entidad de casos positivos por coronavirus, señaló el Alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro.

"Miente quien diga que lo que estamos haciendo es definitivo, no lo estamos haciendo por perjudicar a nadie, lo estamos haciendo por beneficiar la población, para contener un poco los contagios y evitar más enfermedad y más muertes", comentó.

Lo anterior fue después de cuestionarle la explicación que había hecho el Secretario del Ayuntamiento de Culiacán, Othón Herrera y Cairo Yarahuán, a medios de comunicación sobre la decisión de otorgarle a transeúntes unos tramos exclusivos de la zona Centro.

"Se les invitó y se les ofreció a este grupo de comerciantes que en tres meses, cuatro meses, el tiempo que sea necesario, se haga una evaluación de las medidas de Gobierno Municipal y si hay alguna situación qué corregir se corrige", dijo al señalar que el reordenamiento urbano del sector es un proyecto en proceso de evaluación.

"El proceso de peatonalización del Centro de Culiacán parte de un plan de reordenamiento del Centro que tiene muchos años y que no se ha aplicado".

Ante esto, Estrada Ferreiro corrigió la impresión de que ésta sería una medida permanente.

El pasado 10 de febrero, el primer edil presentó el Manual de Derechos y Obligaciones para el Ciudadano, en la Ley de Movilidad, mismo que buscó priorizar al peatón sobre los automovilistas.

“Es necesario ya peatonalizar la mayor parte del Centro de la ciudad, la ciudad es de las personas, no de los carros, tienen preferencia los peatones sobre los automovilistas, es una tendencia internacional, no es una ocurrencia de Culiacán", dijo hace cinco meses.

Esta semana admitió que la situación del primer cuadro de la ciudad es temporal y será removida en relación con la baja de los casos activos de coronavirus en Sinaloa.

"Esto es transitorio, no es permanente. Quitando el semáforo (epidemiológico) en rojo... mientras que no cambie a otro color, no vamos a variar nuestra postura de proteger a nuestra ciudadanía en su salud y en su vida", expresó.