REFORMA EDUCATIVA Y GUARDIA NACIONAL

Miguel Carbonell cuestiona decisiones legales de AMLO

El jurista cuestionó algunas decisiones legales del Presidente de la República como la minuta para dejar sin efecto la Reforma Educativa y aspectos de la Guardia Nacional

Belizario Reyes

El reconocido jurista mexicano, Miguel Carbonell, cuestionó algunas decisiones legales que ha tomado el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, como la minuta para dejar sin efecto la Reforma Educativa y aspectos de la Guardia Nacional.

“Yo creo que hay que definir en cada caso, por ejemplo, el memorándum desconociendo la Reforma Educativa, pues sí me pareció que estaba fuera de lugar, no tenía ningún fundamento jurídico, no me parecía que estuviera bien pensado o bien asesorado el Presidente”, añadió Carbonell ayer por la tarde en entrevista en este puerto.

“En el tema de Guardia Nacional pues ya tenemos fundamento en la Constitución (para su puesta en marcha que ya se dio en Minatitlán, Veracruz), la Constitución ya prevé la figura y están en tránsito parlamentario las leyes correspondientes, entonces habría que esperar, de todas formas está vigente en la disposición constitucional en el artículo 21, que dice que la seguridad pública tiene que ser de carácter civil, entonces es ahí donde yo le veo el problema”.

A pregunta expresa de que como mando de la Guardia Nacional no se nombró a un civil, sino a un militar en proceso de retiro, reiteró que el Artículo 21 de la Constitución Política del País sigue vigente y establece bien claro que la seguridad pública tiene que ser de carácter civil.

“Esa parte sigue vigente y establece claramente el carácter civil de las instituciones de seguridad pública”, recalcó.

La Guardia Nacional ya fue puesta en marcha aún sin las leyes secundarias en Minatitlán, Veracruz, tras la masacre de 13 personas, entre ellas un niño, en un bar de esa comunidad petrolera.