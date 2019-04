Miguel Herrera le da con todo a Arturo Brizio

El DT del América criticó al arbitraje y al VAR tras la derrota ante el Toluca

Noroeste / Redacción

TOLUCA._ Tras la derrota de las Águilas del América por 3-2 este domingo ante los Diablos Rojos del Toluca en la Liga MX, el director técnico de los de Coapa, Miguel Herrera, volvió a arremeter contra el arbitraje y el VAR.

No conforme, el “Piojo” Herrera criticó además la labor el presidente de la Comisión de Arbitraje, Arturo Brizio, pues le reprochó hablar ante los medios las polémicas con los azulcremas.

“Era penal y Luis Enrique Santander la marca fuera. Si marca ley de la ventaja y hay falta pues marcas penal. El VAR está siendo mal utilizado. Que Arturo Brizio y se ponga a trabajar, no a hablar de nosotros. Que hable de su gente, no de nosotros. El VAR es un desastre cada semana. El VAR es extraordinario como herramienta y si tienen duda que vayan a televisión”, dijo el timonel de los emplumados.

“Que Brizio se calle y que se pongan a trabajar, no a decir lo qué pasa con América. Si él sale primero a hablar, que se aguante y quien se lleva se aguanta y que no salga la comisión a decirme que no hable, porque él habló primero”, señaló Herrera. “El VAR es para ver si se sacan tarjetas rojas, si hay penal, gol o fuera de lugar dudoso. O es roja o nada, eso dice la regla, si no sabe la regla que vea”, dijo.

Sobre su equipo, señaló que tienen la obligación de clasificar a la Liguilla.

“No es cuántos puntos hay que sumar, hay que calificar y defender el título del equipo. No podemos pensar en el árbitro, si pitan o no será su bronca”.