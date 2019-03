Mike Trout ni siquiera ha pensado en un contrato como el de Bryce Harper

Su agencia libre vendría después de la campaña del 2020

Noroeste / Redacción

TEMPE, Arizona._ La superestrella de los Angelinos, Mike Trout, dijo que estaba contento de saber del nuevo contrato de Bryce Harper, un pacto de 13 años y 330 millones de dólares. Pero el jardinero de Los Angeles-Anaheim no quiso hablar sobre su propia agencia libre, que vendría después de la temporada de 2020.

Trout seguirá bajo contrato durante las próximas dos campañas, tras firmar un acuerdo de seis años y 144.5 millones en 2014. Ha habido especulaciones de que Trout, oriundo de Millville, New Jersey -parte de las afueras de Filadelfia- podría volver “a casa” como agente libre en dos años para acompañar a Harper. Sin embargo, los Angelinos han puesto como prioridad firmar a Trout a una nueva extensión de contrato, tal como hicieron los Rockies con Nolan Arenado esta semana (ocho años, 260 millones).

“Ni siquiera lo he pensado”, dijo Trout. “Obviamente, ustedes (los medios) ponen el tema y agradezco que me hagan todas estas preguntas, pero ahora mismo no es el momento de pensar en eso. Aún me quedan dos años”.

Harper, Arenado y Manny Machado (10 años, 300 millones) fueron los tres jugadores de este invierno en recibir contratos de más de 250 millones, pero ninguno de ellos ha sido tan bueno en el terreno como Trout en años recientes. En las últimas cinco campañas, Trout encabeza a los ligamayoristas con un WAR total de 43.9. Machado lleva 24, Arenado 23.5 y Harper 22.4, según FanGraphs.

Trout, de 27 años, firmó su extensión de contrato con los Angelinos al final de los entrenamientos del 2014, pero indicó que en un mundo perfecto evitaría negociaciones durante los entrenamientos y la temporada regular.

“En los entrenamientos, tratas de alistarte para el inicio de la temporada y no quieres preocuparte por otra cosa”, expresó Trout. “Esa es la mentalidad ahora y de ahí partiremos”.