BOXEO

Mike Tyson revela que pasó una semana en cama luego de grabar un video de sus entrenamientos

En mayo pasado, el ex campeón de peso pesado subió un corto video de sus primeros entrenamientos, en el que se puede apreciar la fuerza y velocidad de sus golpes, así como la técnica y furia de 'Iron Mike'

Sinembargo.MX

CIUDAD DE MÉXICO._ Mike Tyson, ex campeón del mundo de peso pesado, viene ejercitándose desde hace varios meses para llegar en forma a la pelea contra Roy Jones Jr., y con frecuencia ha compartido imágenes de sus entrenamientos en las redes sociales, y reveló que tras protagonizar uno de esos videos quedó tan agotado que tuvo que pasar “una semana en la cama” para recuperarse.

En mayo pasado, Tyson subió un corto video de sus primeros entrenamientos, en el que se puede apreciar la fuerza y velocidad de sus golpes, así como la técnica y furia de “Iron Mike”. Ese material se volvió rápidamente viral en la Red.

La semana pasada, en el programa The Joe Rogan Experience, el excampeón del mundo, de 54 años de edad, desveló que esas imágenes no muestran todo lo que ocurre en su etapa de preparación. “Déjenme contarles algo sobre eso. Hice ese video y estuve en la cama durante una semana. Fueron 30 segundos y estuve una semana en la cama. No fue gracioso, porque me hizo darme cuenta de que estas son las ligas mayores”, aseveró.

Según Tyson, ponerse en forma y estar en buenas condiciones físicas son dos cosas diferentes. El primer aspecto es “poder adaptar el cuerpo a la ropa”, mientras que estar en buenas condiciones es “poder salir de tu alma”, aclaró. Lo segundo “no puedes hacerlo automáticamente. El estado emocional para prepararte es alucinante”, subrayó.

“Iron Mike” volverá al cuadrilátero el próximo 28 de noviembre para enfrentarse a su compatriota Roy Jones, Jr., ex campeón mundial que triunfó en cuatro divisiones y tiene 51 años, durante un combate de exhibición que se celebrará en Carson (California, EU).