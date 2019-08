Miley Cyrus estrena una canciÃ³n y sus fans creen que es para despedirse de Liam Hemsworth

Miley Cyrus estrena una canción y sus fans creen que es para despedirse de Liam Hemsworth

17/08/2019 | 12:31 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Miley Cyrus acaba de lanzar su nueva canción “Slide Away” y está teniendo una gran repercusión porque todo el mundo ha llegado a la conclusión de que está dedicada a Liam Hemsworth y a su sonada e inesperada ruptura.

La pareja, que se casó el pasado diciembre después de diez años de una relación con varias idas y venidas, anunció su separación como “amistosa” el sábado. El encargado de dar la noticia fue el representante de Miley Cyrus y poco después salieron a la luz unas fotografías de la cantante besándose con una amiga que les situaron aún más en el punto de mira.

Miley Cyrus también fue la primera en romper su silencio en Instagram, donde publicó un mensaje en el que se refería indirectamente a su ruptura y aseguraba que el “cambio es inevitable”. Y al día siguiente, Liam Hemsworth siguió sus pasos en esta misma red social compartiendo una publicación en la que le deseaba “salud y felicidad de aquí en adelante” y anunciaba que no iba a hacer ninguna declaración más sobre el tema porque lo consideraba “un asunto privado”.

Ninguno de los dos se ha pronunciado sobre los motivos que les han llevado a tomar caminos separados, pero en las últimas horas fuentes de su entorno han apuntado a que se debe a que Liam Hemsworth estaba “bebiendo mucho y consumiendo ciertas drogas” y esto provocó que Miley Cyrus – que sufrió adicciones en el pasado – pusiera punto final a su relación. Ahora, la cantante ha parecido confirmar esta versión con su recién estrenada canción “Slide Away”.

La fotografía que acompaña al audio de esta balada es una botella y numerosas pastillas flotando en el agua y su letra parece hacer alusión a las supuestas adicciones de Liam Hemsworth y a la necesidad de la cantante de salir huyendo.

“Érase una vez, esto estaba hecho para nosotros, Me desperté un día, se había convertido en polvo, Bebé, nos encontramos pero ahora estamos perdimos, Así que es el momento de dejarlo estar, Quiero mi casa en las montañas, No quiero el whiskey y las pastillas”, canta la ex chica Disney.

Esta balada suena a canción despedida de Miley Cyrus a Liam Hemsworth y también hace referencia a los 17 años que tenía cuando se enamoró de él y a que desde entonces se han convertido en personas diferentes: “Ya no tenemos 17 años, no soy quien solía ser, tú dices que todo ha cambiado”.