Militares evitan que rematen a joven baleado en Loma de Rodriguera: CastaÃ±eda Camarillo

Militares evitan que rematen a joven baleado en Loma de Rodriguera: Castañeda Camarillo

Los elementos castrenses detuvieron a cuatro sujetos armados que trataron de ultimar al joven que había ingresado aproximadamente a las 9:00 horas con herida de bala al Hospital Regional 1 del IMSS

Antonio Olazábal

Militares que resguardaban a un joven que había sido herido a balazos este viernes en la Colonia Loma de Rodriguera evitaron que fuera rematado horas después, luego de que cuatro sujetos armados ingresaron al Hospital Regional del Instituto Mexicano del Seguro Social con la intención de asesinarlo, informó Cristóbal Castañeda Camarillo.

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública indicó que estos cuatro individuos fueron identificados por los elementos castrenses y posteriormente fueron sometidos evitando así asesinar al joven que había sido herido de bala horas antes. Subrayó que no hubo personas heridas, ni rehenes y que la situación en el hospital esta controlada.

"Llegó un grupo de cuatro personas para tratar de ultimar a la persona que resultó herida en la Loma de Rodriguera, afortunadamente no lograron su propósito, tenemos cuatro detenidos, diferente armamento, ya la situación en el hospital está controlada, no hay rehenes, no hay heridos, es únicamente una agresión que trataron de hacer contra la persona que resultó herida inicialmente en la Loma de Rodríguera", explicó.

Destacó que si bien no tienen reportes de personas heridas, estarán atentos para descartar cualquier percance. Casteñeda Camarillo reconoció que hubo detonaciones en el Hospital Regional, pero negó que se tratara de un enfrentamiento como tal.

Agregó que se aseguró armamento, así como vehículos derivado un operativo en la Sindicatura de Imala, por ahora están realizando las diligencias correspondientes y en las próximas horas comentó que habría más información al respecto.

"Adicional a esto tenemos el aseguramiento de cinco vehículos, un blindado y cuatro normales cerca de Imala, con armas de fuego, aquí inclusive encontramos una ametralladora, estamos recabando mayor información, en cuanto tengamos mayores datos se los haremos conocer", detalló.

El titular de la SSP compartió que continuarán revisando posibles afectaciones tanto a los pacientes como al personal del hospital, a quienes reconoció por su profesionalismo, ya que en todo momento continuaron realizando sus labores.

"Tanto los enfermos como los médicos están a salvo, hay un despliegue ahorita en toda el área, y en cuanto tengamos mayores datos se los haremos conocer...ahorita tenemos el evento aquí, obviamente es un hospital grande, estamos pasando y verificando que tanto los médicos y los pacientes estén bien, sí hubo detonaciones de arma de fuego, no creemos que haya ningún peligro, pero es nuestra obligación verificar", explicó.

"Vamos a estar pendientes, ahorita lo importante es darle seguridad a la persona, ya traía seguridad, afortunadamente no pasó a mayores... hay médicos todavía ahí, hay heridos que necesitan atención, nunca se descuidó la atención, los médicos son profesionales, demostraron mucha atención, tanto las enfermeras como los doctores, tanto mujeres y hombres que trabajan aquí demostraron valor e inclusive ahorita están atendiendo a los pacientes", reconoció.