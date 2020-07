BEISBOL

MLB revela el calendario para la temporada 2020

Nacionales versus Yanquis y Dodgers ante Gigantes serán los duelos que pongan en marcha la abreviada campaña

Noroeste / Redacción

La temporada del 2019 terminó con los Nacionales levantando el trofeo de la Serie Mundial por primera vez en la historia de la franquicia. El 23 de julio, la campaña regular del 2020 comenzará con los capitalinos iniciando la defensa de su título.

El calendario del 2020, que fue revelado por Major League Baseball el lunes, brinda dos partidos de Noche Inaugural el 23 de julio.

Primero, la escuadra de Washington recibirá a los Yanquis a las 17:08 horas, en un choque que podría tener a Gerrit Cole debutando por los Bombarderos contra Max Scherzer, quien es tres veces ganador del Premio Cy Young.

Esa posible batalla de ases será seguido por un enfrentamiento entre dos eternos rivales, cuando los Dodgers comiencen su camino hacia un posible octavo título consecutivo de la División Oeste de la Liga Nacional contra los Gigantes en el Dodger Stadium (20:08 horas).

Esos emocionantes partidos ayudarán a dar la bienvenida a un abreviado calendario de 60 compromisos por club, debido a la pandemia del coronavirus. Es uno que lucirá muy diferente -- con el enfoque sobre la proximidad geográfica -- pero que hará cada encuentro bien crucial.

Después de par de juegos el 23 de julio, la acción por todo MLB comenzará el día 24. El Día Inaugural ofrecerá un menú de 14 juegos -- incluyendo los Rangers recibiendo a los Rockies en el estreno del Globe Life Field -- y una jornada de 15 compromisos el 25 de julio. (Los Nacionales y Yanquis serán los únicos equipos que descansarán el 24 de julio).

El calendario de 60 compromisos de cada conjunto incluye 40 contra oponentes de su propia división (10 cada uno), junto a 20 ante la misma división geográfica de la otra liga (Este vs. Este, Central vs. Central y Oeste vs. Oeste). Eso fijará la postemporada, en la que se mantendrá el mismo formato de 10 equipos, que incluye los dos Comodines en cada liga.

Cada escuadra contará con seis días de descanso, a excepción de los cuatro equipos comenzando la campaña el 23 de julio. Esos clubes tendrán siete días.

ANALISIS DE LA ABREVIADA CAMPAÑA DE 60 PARTIDOS, QUE IRÁ HASTA EL 27 DE SEPTIEMBRE.

40 juegos divisiones (20 como local, 20 como visitante)

• 10 partidos contra cada oponente divididos entre tres series

• Cada uno de estos enfrentamientos tendrá a un club disputando siete juegos en casa y tres en la ruta o seis como local y cuatro como visitante.

20 juegos Interligas (10 como local, 10 como visitante)

• Seis partidos contra el rival Interligas natural (tres en casa, tres en la ruta)

• Cuatro compromisos cada uno contra otros dos opoenentes en la división correspondiente de la otra liga (dos como local, dos como visitante)

• Una serie en casa de tres juegos contra un cuarto oponente

• Una serie como visitante de tres juegos contra un quinto oponente