Modelo vinculada a PeÃ±a Nieto rompe el silencio

Modelo vinculada a Peña Nieto rompe el silencio

Luego de varios meses de no publicar ninguna historia, Tania Ruiz comparte algunas historias en sus redes sociales

Noroeste / Redacción

CIUDAD DE MÉXICO._ Tania Ruiz Eichelmann, la modelo de San Luis Potosí, a quien desde hace unos días se le relaciona sentimentalmente con el ex Presidente de México Enrique Peña Nieto tras filtrarse dos imágenes de ellos juntos en Madrid, rompió el silencio y compartió algunas historias en sus redes sociales.

Según publica el diario Vanguardia en su portal de internet, tras meses de no publicar ninguna historia en Instagram, Tania compartió tres historias con sus 153 mil seguidores.

En la primera escribió: “Buen domingo para todos!! Suelten todo lo que no sea amor. Vivan el aquí y el ahora! Todo lo que nos rodea es bueno! Me relajo en mi paz porque confío en el proceso de la vida! Todo está bien!”.

Su segunda publicación fue un mensaje de amor en el que no especifica el destinatario. “Amado mío, esta vida no es una prueba, ni un escalón, ni un paso en el camino, ni un ensayo, ni un preludio hacia el paraíso. Esta vida es lo único es que hay aquí y ahora y lo único que necesitas”, dice el primer párrafo del mensaje.

La modelo publicó un tercer Instagram story en el que pone: “Lo único seguro es que estás aquí, que estás vivo, que este mundo está lleno de maravillas. ¿Para qué necesitas más milagros? ¿Para qué tantas explicaciones? No me busques afuera, no me encontrarás. Búscame dentro.. ahí estoy, latiendo en ti”.