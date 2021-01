Morena aún no emite resolución sobre impugnación que presentó 'El Químico' Benítez

El Alcalde de Mazatlán dice que aún no decide si buscará reelección a la Presidencia Municipal o la candidatura a la Gubernatura

Belizario Reyes

MAZATLÁN._ A 20 días de que el Alcalde de Mazatlán impugnó el proceso de selección de precandidato a Gobernador de Sinaloa, el Movimiento Regeneración Nacional aún no emite una resolución al respecto, dijo el propio Luis Guillermo Benítez Torres.

"No (ha emitido algún fallo), en eso estamos, me lo recibieron ya, es lo que comenté en un video", añadió Benítez Torres hoy en entrevista en este puerto.

"Yo me imagino que sí debe de haber plazos (para que se emita la resolución correspondiente), pero los desconozco, eso lo traen los abogados".

Como se informó públicamente en su momento, el propio Alcalde dio a conocer en un video que el domingo 3 de enero presentó una impugnación contra el proceso de selección del precandidato de Morena a Gobernador de Sinaloa, en que se designó para ello al Senador de la República y ex rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

"Estoy yéndome por las vías por las que debo ir, si creemos en este País pues tenemos que ir por las vías por las que transitamos", dijo el 5 del presente mes en un video.

En esa ocasión señaló que no quiere adelantar juicios sobre el posible resultado de su impugnación ante Morena, pero que aceptará al candidato que nombró dicho instituto político, Rubén Rocha Moya, siempre y cuando le demuestren que el Senador de la República ganó las encuestas.

A pregunta expresa de personal de medios de comunicación, el Alcalde de Mazatlán también dijo hoy que no está yendo a las colonias a pedirle votos a la gente sino a escuchar qué problemas tiene y lo que ha encontrado es un olvido en esos asentamientos humanos de hace más de 30 ó 40 años, pues las colonias vulnerables han sido olvidadas totalmente.

"Nosotros le hemos enviado mucho apoyo a los vulnerables, entonces voy y superviso y donde hay fallas las corregimos, ...por supuesto (que le ha jalado las orejas a sus funcionarios), los ponemos a trabajar y les leemos la cartilla", continuó.

También manifestó que aún no ha decidido si seguirá o no con la intención de buscar la candidatura a Gobernador de Sinaloa o la reelección como Alcalde de Mazatlán.

"No lo he decidido todavía, estoy esperando que termine la ruta en la que estoy, ...vamos a ver, me comprometo a decirles a ustedes primero", reiteró Benítez Torres.