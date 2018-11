Morena impulsa desapariciÃ³n de la Cuota Liga

MORENA

Morena impulsa desaparición de la Cuota Liga

El jueves se subirá al Pleno para la primera lectura y que sea turnada a comisiones, adelantó la Diputada Flora Miranda Leal

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ La fracción de Morena en el Congreso del Estado está impulsando la desaparición de la denominada "Cuota Liga" que le descuentan "a chaleo" a los productores agrícolas de Sinaloa para el sostenimiento de las organizaciones de este sector, expresó Flora Miranda Leal.

La Diputada local guasavense indicó que la desaparición de este cobro obedece a que muchos agricultores no están de acuerdo que sin su consentimiento se les haga un descuento a la hora que les liquidan una cosecha, ya que no se sienten representados o no están afiliados a las organizaciones de su sector a las que va a parar este recurso.

"Anual oscila entre 16 millones y 20 millones de pesos, depende de la producción, el detalle es que la inconformidad en la Cuota Liga es porque (las organizaciones) no representan los intereses de los productores, porque hay quien se queja que el Procampo siendo 100 dólares lo que antes se les daba, se les disminuyó muchísimo y no tuvieron quién los defendiera, entonces no tienen razón de ser", comentó.

Miranda Leal explicó que el planteamiento es que ahora los productores que desean pagar una cuota ejidal a la organización a la que pertenecen lo hagan directamente y que el recurso ya no se cobre a fuerzas a través del impuesto predial rústico que capta el Gobierno del Estado.

"Ellos sabrán de forma voluntaria si se agremian o no, pero que no sea a través de un bodeguero, que no sea a través de un presupuesto que le caiga al Gobierno del Estado, ya sería entre el productor y el organismo que lo convenza de donar esta cuota, pero que sea voluntaria, que no sea a chaleco, como se ha venido dando", subrayó.

La Diputada local comentó que el documento será subido al Pleno el jueves para que se le dé primera lectura y sea turnado a comisiones.

En el proceso el contenido ha sido socializado ante productores agrícolas para que sepan de qué trata este punto, como parte de la agenda legislativa de Morena en la que el presupuesto participativo va a cobrar relevancia.