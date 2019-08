Morena invalida elección de la Mesa Directiva del Senado; llama a Batres y a Monreal a la unidad

En conferencia, el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta afirmó que la resolución es para él una "victoria moral" contra lo que calificó como una "arbitrariedad abusiva", pero descartó competir en la nueva elección para reelegirse en el cargo.

Carlos Álvarez

Después de la impugnación que realizó Martí Batres Guadarrama, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) invalidó la elección que realizó su grupo legislativo para la Mesa Directiva del Senado de la República, en el que resultó electa la tabasqueña Mónica Fernández Balboa, al considerar una indebida participación de legisladores del Partido Encuentro Social (PES) en la votación.

En el dictamen del órgano interno de dicho partido, se exige al coordinador del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta del Congreso de la Unión, Ricardo Monreal Ávila, realizar de nueva cuenta otro proceso electoral -con la asistencia de la Comisión Nacional de Elecciones de dicho instituto político-, ya que la convocatoria para la misma "no revistió las formalidades esenciales de todo acto jurídico emanado de una autoridad".

"Lo conducente es declarar su invalidez y, como consecuencia, revocar todos los actos derivados de la misma [...] Debe reponerse todo el procedimiento a fin de que, en el ámbito de sus respectivas facultades y bajo los términos que, de manera fundada y motivada, determine la propia coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado", indicó la Comisión.

En el resolutivo partidista se informa, además, que la convocatoria electiva claramente establecía que sólo participarían los legisladores de Morena, y no los senadores del Partido Encuentro Social, quienes fueron invitados a votar por Monreal Ávila, e impidieron la reelección de Batres Guadarrama en la Mesa Directiva del Senado en la LXIV Legislatura.

"Esto es, que se permitió la participación en un proceso electivo de Morena de actores externos que formalmente no forman parte del grupo parlamentaria [...] La participación indebida del Partido Encuentro Social en asuntos internos vulnera flagrantemente la autonomía de nuestro instituto político y debe tenerse como un elemento que, de manera indudable, vició el proceso de elección o reelección celebrado el 19 de agosto de 2019", dice el resolutivo.

Aunque Batres Guadarrama también pidió sancionar a Monreal Ávila por violar la convocatoria, la Comisión determinó que dicha solicitud será tratada en un expediente diferente, además de que llamó a las partes involucradas y al grupo legislativo en general, a a asumir "una actitud de responsabilidad que sea ética y políticamente correcta, y que se encuentre a la altura de las circunstancias políticas e históricas que nuestro país atraviesa, velando en todo momento por la unidad y fortaleza del partido".

En conferencia, el todavía presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta afirmó que la resolución es para él una "victoria moral" contra lo que calificó como una "arbitrariedad abusiva", pero descartó competir en la nueva elección para reelegirse en el cargo.

"Me quedo con la victoria moral. Estoy satisfecho y contento con la resolución [...] Ni me voy a proponer ni voy a proponer a nadie", agregó Batres Guadarrama, quien aclaró, además, que aunque la Comisión de Morena no puede tener resolutivos vinculatorios para el Senado, sí lo son para todos los integrantes de dicho partido.

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió ayer miércoles 28 de agosto, en su conferencia de prensa matutina, que si Morena "se echa a perder", renunciaría a dicho partido. Antes, el pasado 21 de agosto, el mandatario nacional aseguró que en la política con principios y convicciones los cargos no importan.

"El político tradicional, el que está pensando cómo colarse, no ayuda en nada y no tiene futuro, porque el pueblo de México ya es otro, hubo un cambio de mentalidad y cuando cambia la mentalidad cambia todo", expuso el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"El pueblo de México tiene un instinto certero, sabe quién habla con la verdad, quién tiene buenos sentimientos, quién se preocupa por ayudarlos y quién es un trepador, un oportunista, un politiquero", indicó el político tabasqueño su conferencia de prensa matutina, quien además señaló las diferencias entre lo que es ser un político, y los que pertenecen a una élite o incluso son producto de la publicidad.

"El que no escucha a la gente y no tiene comunicación con el pueblo no es político. Lo que predominó fue el manejo elitista, el político era el que desayunaba, comía, cenaba con políticos, el que hacía visitas a influyentes para tener posibilidades de acomodarse", abundó el titular del Poder Ejecutivo Federal.

"Luego se puso de moda que, sin estar en comunicación con la gente, se podía ser famoso con la publicidad, con los medios, y así como se introduce un proyecto chatarra en el mercado, así se proyectaban, de repente no eran conocidos y empezaba la publicidad en los últimos tiempos, antes se llamaba propaganda y luego publicidad, porque era vender un producto", acotó el presidente.

"Es muy satisfactorio el ejercicio de la política. Tener la comunicación con la gente, puede uno tener malos días, malos momentos, pero con la gente se llena uno de fortaleza moral y es muy satisfactorio, es una de las actividades más humanas que existe", insistió López Obrador.

Respecto al conflicto que se suscitó dentro del grupo legislativo de Morena en la Cámara alta, el presidente aclaró que, aunque no participa en cuestiones partidistas, en ése y en otros casos lo que debe anteponerse son los ideales y los principios, además de no pretender sacar provecho personal.

"Le debemos de profesar un profundo amor al pueblo, si no hay ideales ni principios no se puede profesar la política, si no se le tiene amor al pueblo no se puede llevar a cabo el oficio de la política […] Ya pasó el tiempo en que la política era sinónimo de individualismo, de sacar provecho personal, de estar pensando nada más en intereses personales, por legítimos que fueran, ya no ayudan quienes solamente piensan en sus intereses personales", dijo.

"Tiene que haber mística, tiene que haber convicciones, entrega total a la causa pública, no son los cargos lo que debe de importar, sino la contribución a los cambios, a la transformación del País, la política es transformar, hacer historia y para eso se requieren ideales y principios", consideró López Obrador.

"Invito a que todos, no por este caso, además, también tiene que haber discrepancias, polémica, libertad y todo mundo debe de manifestarse, de expresarse, pero lo más importante de todo es hacer política para el pueblo […] Estar todo el tiempo en la oficina, no sale, no le da el sol, hasta se puede enfermar, agarra un amarillo burócrata", ironizó el mandatario nacional.