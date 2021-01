Morena no cumplió su promesa de ceder spots para informar de la pandemia

Morena no ha renunciado a sus pautas en medios para cederlas al gobierno, confirmó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE

21/01/2021 | 06:43 AM

Morena incumplió su ofrecimiento de ceder al gobierno sus tiempos en radio y televisión para que se informara a la población de asuntos importantes relacionados con la pandemia de Covid-19, como las medidas sanitarias de prevención, el color del semáforo epidemiológico o la ubicación de hospitales con camas disponibles.

En realidad, el partido en el gobierno le dio la vuelta a su promesa y ahora usa sus spots para presumir la llegada a México de la vacuna contra el virus, utilizando los colores y las frases propias del partido.

El tema ya puso en alerta al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los partidos de oposición.

El 19 de diciembre, el dirigente de Morena, Mario Delgado, anunció que su instituto político pondría a disposición del gobierno sus tiempos en radio y TV para apoyar la labor de mantener informada a la población.

“No hay nada más valioso que la salud de las y los mexicanos”, afirmó el dirigente.

Sin embargo, en los hechos, a un mes de la promesa, Morena no ha renunciado a sus pautas en medios para cederlas al gobierno, confirmó la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del INE.

En cambio, el partido pautó en radio y televisión un spot en el que sostiene que el arribo de la vacuna promete “esperanza”, aunque llama a la población a continuar practicando medidas preventivas.

El anuncio para TV es ilustrado con imágenes genéricas de personas guardando sana distancia, usando gel, lavándose las manos o quedándose en su casa. Pero un mensaje es constante en la esquina superior de la pantalla: “Morena. La esperanza de México”.

Al final del spot, una voz en off afirma: “Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud”.

Fuentes de la DEPPP señalaron que el spot ya se transmite en medios y finalmente será reproducido “decenas de miles de veces” en estaciones de radio y TV de todo el país.

El guion del anuncio de Morena, narrado por una voz de mujer, dice: “La vacuna contra el Covid-19 ya está llegando a México, y con ello la esperanza de un mejor futuro se levanta. Sin embargo, debes recordar que aún hay riesgo de contagio y debemos seguir cuidándonos. Quédate en casa. Si tienes que salir, usa cubrebocas, mantén sana distancia, lava tus manos constantemente y usa gel antibacterial. Si tienes síntomas, acude al centro de salud más cercano. Si te cuidas, cuidas a México. Tiempo cedido por Morena para el cuidado de la salud”.

El representante electoral morenista ante el INE, Sergio Gutiérrez, dijo a Animal Político que el partido evalúa no ceder sus pautas por temor a que “se las quede” el INE, de modo que continuará administrándolas el propio instituto político.

Sin embargo, afirmó que Morena seguirá emitiendo mensajes relacionados con la prevención del Covid-19.

El también diputado federal refirió que, en los hechos, Morena sí está “cediendo” sus tiempos, ya que no utiliza sus spots para hacer campañas políticas, sino que los destina para la atención de la pandemia.

“Ante la posibilidad de que el INE se quede el tiempo (de Morena), que es algo que no queremos, también tenemos opción de usar esa parte de la pauta par hablar del tema del Covid-19, nosotros hacer la campaña de prevención desde nuestros tiempos”, indicó.

“Desde nuestro concepto, (el tiempo) está cedido para una campaña que tiene que ver con Covid-19, no lo estamos usando para otra cosa. Esa es la forma como lo interpretamos”.

Ayer, durante una sesión del Comité de Radio y Televisión del INE, partidos de oposición manifestaron críticas al spot de Morena, debido a que, a su juicio, es un engaño que haya “cedido” sus tiempos, como afirman los mensajes transmitidos, pues el partido continúa haciendo uso de la pauta que le corresponde.

“No podemos seguir vendiéndole al electorado, como partidos políticos, mentiras, y decir que un espacio fue cedido cuando realmente se está haciendo uso de la pauta normal para posicionar al partido, como todos lo han hecho, pero al final decir ‘lo cedemos para la salud’; eso es mentirle al electorado”, comentó Miguel Álvarez Alcázar, representante del PRI.

El representante del PAN, Obdulio Ávila, criticó a Morena por pretender sacar raja política de la pandemia y la aplicación de la vacuna.

“El partido Morena hace unos spots en donde dice: ‘espacio cedido por Morena para la atención de la pandemia’, pero, hasta donde sé, creo que es un spot de Morena, no ha cedido nada.

“Más allá del cuidadoso lenguaje que utilizaron mis compañeros, de que a los electores se les diga la verdad, también hay que cuidar que se cumpla con el ordenamiento jurídico electoral y no se haga ningún uso partidista de la pandemia y de la vacunación”, afirmó.

Durante la sesión del comité, el director de la DEPPP, Patricio Ballados, confirmó que ni Morena, ni ningún otro partido, ha renunciado a sus pautas para que el gobierno las destine a la atención de la emergencia sanitaria.

“Los partidos que así lo quisieran, informarían a la DEPPP su voluntad de renunciar, así como el tiempo en que iban a renunciar: la cantidad de spots, si eran todos los del día, si era alguna porción, etc.; en ese sentido, la DEPPP le envió un oficio a la representación de Morena, precisamente, para que nos dijera cuál era la duración de esta cesión: si querían renunciar a todos y cada uno de sus spots o sólo a algunos, etc. No hemos recibido, hasta ahora, respuesta de Morena”, expuso.