Mr. Iguana se convierte en el primer sinaloense en firmar con Triple A

El joven de 31 años sueña con ser un referente positivo para Culiacán

Kevin Juárez

“Me gustan mucho las iguanas, en Culiacán existen muchos de estos reptiles, de hecho hay bastantes, y siempre me gustó la idea de llevar este animal tan característico de aquí a toda la república. Además, se ve bonito arriba del ring y lo puedo caracterizar de manera atractiva para la lucha libre”, comentó el joven luchador.

Mr. Iguana se convirtió en el primer luchador sinaloense en firmar para Triple A, una de las empresas de lucha libre más importantes del mundo.

El culiacanense se mostró contento por cumplir el sueño de llegar a una empresa del tamaño de Triple A.

“Muy feliz porque completé un sueño, una meta que tenía y que todos los luchadores en México sueñan con trabajar una vez en una empresa grande como el Consejo Mundial y Triple A, y pues Triple A es la empresa más fuerte a nivel internacional de lucha libre mexicana, teniendo luchas en Estados Unidos, con buenas contrataciones y con el talento más importante”, explicó.

Mr. Iguana, quien firmó el pasado 17 enero un contrato de tres años, comentó que es un honor ser el primer sinaloense en llegar a la Triple A, donde buscará demostrar que hay mucho talento en Sinaloa.

“Soy el primer sinaloense en firmar con la Triple A. Es un honor, es un paso grande, fueron 10 años de carrera independiente, de estar luchando a nivel estatal y nacional, quiero demostrar que aquí en Sinaloa hay mucho talento y que sí se puede”, manifestó.

Mr. Iguana ahora se encuentra en la élite del pancracio mexicano, pero el camino no fue nada sencillo.

El culiacanense recordó que su personaje no era muy aceptado, situación que le trajo problemas, pero él nunca dejó de luchar por sus sueños.

“He tenido que sufrir mucha discriminación por mi personaje, por mi físico, esto por parte de promotores y compañeros, no me tenían fe y no me querían programar, no me quieren dar un lugar, todos quieren darme la primera lucha o que cobre poquito, pero tuve que salir de Culiacán y del estado para dar a conocer mi nombre a costa de golpes, ganarme el respeto de muchos luchadores a costa de sangre y sudor”, explicó.

Mr. Iguana, un luchador diferente, cómico, con técnica y que le gusta volar, cuenta con metas muy importantes en su nueva empresa.

“A mediano plazo me gustaría consolidarme en Triple A como la nueva estrella, que la gente vea que es bien poquito lo que les he dado y que tengo todavía mucho por darles. A largo plazo me gustaría ser un referente de Culiacán y Sinaloa por la lucha libre, pero también por otros proyectos de Mr. Iguana”, externó.

El Vive Latino 2020 representará una de las primeras presentaciones de Mr. Iguana como luchador profesional en la Triple A.

Mr. Iguana se presentará el 15 de marzo en el Vive Latino 2020, el cual se realizará en el Foro Sol, de la Ciudad de México.

“Triple A ya tiene un año luchando en el Vive Latino, el festival de rock más grande iberoamericano, y por primera vez vamos a compartir escenario luchadores y músicos”, contó.

Mr. Iguana aconsejó a los niños y jóvenes que sueñan con ser luchadores profesionales a llevar una vida saludable y contar con buenos hábitos alimenticios, ya que no todo se trata de entrenar y luchar.

“Que tengan en cuenta que la lucha libre es espectáculo y no es saber quién es más fuerte que otro, es espectáculo y competencia, pero no es para ser el mejor y hacerle daño al otro, es para que se diviertan y que ser un luchador requiere una preparación física muy buena, tener buenos hábitos alimenticios y de sueño, no sólo entrenar y dar maromas”, explicó.

Mr. Iguana, el luchador viral

Ocurrió el año pasado, pero hasta hace poco una entrada de Mr. Iguana con la canción infantil “Soy una serpiente” rompió el Internet.

El luchador hizo su entrada con la canción infantil y sus compañeros simularon ser la cola de la serpiente que andaba por el bosque.

“Nunca imaginé que se podría hacer viral, porque es una promotora independiente de poca audiencia en México y mucha en Estados Unidos por los streaming por Internet , pero me sorprende porque fue el año pasado y nunca me imaginé que sería tan viral, algo que para mí era un detalle para la gente”,dijo.

“Se me ocurrió porque estaba una tendencia en redes de esta canción con gente bailando y pues un compañero me comentó que debía de hacerlo antes de la lucha y todos se agarraron de mí como si fuera una serpiente, fue algo que a la gente le gustó mucho y es algo que podría repetir”, subrayó.

