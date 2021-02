Cine

Muere a los 91 años Christopher Plummer, el actor más veterano en ganar un Óscar

Su esposa, Elaine Taylor, detalló que falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos

Noroeste / Redacción

El versátil actor canadiense, Christopher Plummer, murió este viernes a los 91 años de edad. La noticia fue confirmada por su esposa, Elaine Taylor, quien detalló que el ganador de un premio Oscar por la película Beginners, falleció en su casa de Connecticut, Estados Unidos.

Tras conocer la noticia, su amigo y representante durante 46 años, Lou Pitt, expresó su dolor por la pérdida y lo describió como “un hombre extraordinario que amaba y respetaba profundamente su profesión con excelentes modales a la antigua, un humor autocrítico y la música de las palabras. Era un tesoro nacional que disfrutaba profundamente de sus raíces canadienses”.

Enalteció su labor como artista, así como su humanidad, pues a través de ella “tocó todos nuestros corazones y su vida legendaria perdurará para todas las generaciones venideras. Él estará para siempre con nosotros”, concluyó.

Aunque siempre fue reconocido por la audiencia, fue hasta 2012 en que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le entregó el premio Óscar en la categoría de mejor actor de reparto a los 82 años, con lo cual se convirtió en el hombre más veterano en obtener la preciada estatuilla. Años más tarde, volvió a ser nominado por el filme All the Money in the World, dirigido por Ridley Scott.

Por medio de su cuenta de Twitter, la Academia dedicó algunas palabras a Plummer y destacó que “cautivó al público de varias generaciones en papeles memorables. Trabajó de manera constante durante más de 60 años. Se le extrañará”.

Otros reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera incluyen dos premios Emmy, dos Tony, un Globo de Oro, así como un premio del SAG (Screen Actors Guild) y un premio BAFTA (British Academy Film Awards).

Nació en Toronto, Canadá en diciembre de 1929, donde se crió y creció. En 1956 alcanzó su primer estelar en teatro, cuando interpretó a Hal en Henry V durante el festival Stratford de ese año. A la par de su carrera en el cine, continuó actuando en teatro e incluso consiguió trabajos en la Royal Shakespeare Company, en el Reino Unido.

Plummer inició su trayectoria en el cine 1958, gracias al drama Stage Truck, en donde interpretaba a un escritor enamorado de Susan Strasberg. Sin embargo, uno de sus papeles más importantes fue el del Capitán John Von Trapp en el clásico de 1965 The Sound of Music (La novicia rebelde en Latinoamérica), dirigido por Robert Wise.

Christopher Plummer y Julie Andrews.

Participó en más de 100 filmes, pero el personaje de Von Trapp fue de “lo más difícil de interpretar para mí, especialmente porque estoy entrenado vocal y físicamente para Shakespeare. Para hacer un papel como Von Trapp, tienes que utilizar todos los trucos que conozcas para llenar el cuerpo vacío del papel”, dijo en una entrevista a la revista People, de 1982.

Durante muchos años mostró su disgusto por esta película, pero el malestar se suavizó con el tiempo. “He hecho las paces con ella. Me molestó mucho al principio. Pensaba: ‘¿Esta gente nunca ve otra película?’... Pero estoy agradecido con ella, con Robert Wise y con Julie Andrews, que sigue siendo una gran amiga”, llegó a declarar ante medios de comunicación.

Una de sus últimas participaciones en la pantalla grande fue en Knives Out, protagonizada por Daniel Craig y Chris Evans. Además, publicó su propio libre de memorias titulado In Spite of Myself, el cual se convirtió en un éxito de ventas, además de ser elogiado por la crítica y el público.

Informó Infobae.