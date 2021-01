Muere Floyd Little, leyenda de los Denver Broncos

La leyenda de los Denver Broncos y miembro del Salón de la Fama del futbol americano profesional, Floyd Little, falleció el viernes por la noche a la edad de 78 años.

Little fue entronizado en el Salón de la Fama en 2010, acumuló más de 12 mil yardas combinadas y anotó 54 touchdowns en una carrera que se extendió desde 1967 hasta 1975.

"Floyd Little fue un verdadero héroe del juego. Era un hombre de gran integridad, pasión y coraje. Sus contribuciones fuera del campo fueron aún mayores que sus asombrosos logros en él. La sonrisa, el corazón y el carácter de Floyd personificaron lo que significaba tener una vida de Salón de la Fama ", dijo el presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama, David Baker, en un comunicado.

The professional football world today is celebrating the life and mourning the passing of Floyd Little. A member of the Class of 2010, Little died Friday. He was 78.

