Muere indígena tarámari por desnutrición en hospital de Guasave

La muerte Antonio Chamuchi pinta de cuerpo entero la indolencia que tiene el Estado con las comunidades indígenas asentadas en la sierra de Sinaloa, critica el activista Román Rubio López

Reyes Iván Camacho

GUASAVE.- La mañana de este domingo falleció por desnutrición en el Hospital General de Guasave don Antonio Chamuchi, un indígena tarámari de la tercera edad originario de la sierra de Sinaloa.

Quien confirmó el deceso del adulto de más de 60 años fue Román Rubio López, activista social que ha encabezado la lucha para que se establezcan políticas públicas que saquen de la marginación a las comunidades indígenas asentadas en la zona serrana del municipio de Sinaloa.

“La hemoglobina, según los médicos, es de 11.5 y la tenía a 5, tenía anemia severa. No hay responsables de manera particular, son las instituciones que no cumplen con su deber. Una despensita cada seis meses vale mad…, no resuelve nada”, lamentó.

Rubio López detalló que don Antonio Chamuchi fue traído muy enfermo de la comunidad de Jikapory al Hospital Integral de Sinaloa, desde donde por su estado grave de desnutrición fue canalizado al Hospital General de Guasave.

Ahí estuvo cuatro días en espera de que le hicieron transfusiones, ya que requería cuatro unidades de sangre, pero no se le hizo ninguna y la mañana de este domingo el adulto mayor perdió la batalla.

“Estamos profundamente encab…, con toda la extensión de la palabra, porque Hortensia (López) y yo hicimos el esfuerzo de traerlo, ¿tú crees que en 10 días no pudieron haberle aplicado la sangre? El Gobierno del Estado, la Copaci (Comisión Para la Atención de las Comunidades Indígenas), la Secretaría de Salud ¿no pudieron haber conseguido cuatro unidades? No se le hizo la transfusión, la sangre nunca apareció, las unidades no fueron conseguidas”, lamentó.

El activista subrayó que el caso de don Antonio Chamuchi pinta de cuerpo entero el abandono en el que se encuentran todas esas comunidades de la sierra de Sinaloa,

“Da tristeza que los miren como animalitos, que se les mire como la nada, ¿No puede tener capacidad el Gobierno del Estado para mandar un médico?, ¿para mandar una brigada? Tanta lana que gastan y malgastan y no tengan la capacidad para atender permanentemente esas comunidades, cuando sabemos que gastan millones de pesos en cosas que no son tan necesarias como la vida”, manifestó.

Rubio López exigió a las autoridades mostrar más sensibilidad y voluntad para atender a estas personas, porque el caso de don Antonio que muere por desnutrición no es el primero que se presenta en esas comunidades.