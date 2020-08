Muere Manuel 'El Loco' Valdés a los 89 años

El reconocido comediante falleció la madrugada de este viernes, a causa del cáncer de piel que padecía desde hace algunos años

Carlos Álvarez

MÉXICO._ El comediante Manuel "El Loco" Valdés falleció a las 03:40 horas de este viernes, a los 89 años de edad, a causa del cáncer de piel que padecía desde hace algunos años.

"El Loco" Valdés fue un actor mexicano perteneciente a la llamada Época de Oro del cine mexicano. Fue hermano de los famosos actores Germán Valdés ("Tin-Tan"), Ramón Valdés y Antonio Valdés Castillo. También fue padre de Cristian Castro, a quien procreó con la actriz Verónica Castro, y Marcos Valdés.

Nació en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 29 de enero de 1931. En abril de 2017, se supo que el famoso comediante mexicano, estrella de programas de televisión como "Ensalada de Locos", había sido diagnosticado con cáncer de piel.

"Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia", explicó en su momento.

Tras los exámenes, en la biopsia se descubrió que se trataba de un tumor maligno.

"Es maligno, ahí fue cuando inventé esta canción: ‘Tengo un tumor en la frente, tengo un tumor maligno en la frente pero yo soy muy valiente'”.

En junio de 2019, le fue retirado un melanoma y después tuvo problemas para controlar su ojo derecho, por lo que en septiembre de ese mismo año fue sometido a una cirugía en el Instituto Nacional de Cancerología.

Al comediante también se le recordará como un gran aficionado del equipo de futbol América, que lo llevó a protagonizar una serie de apuestas con el actor Sergio Corona, seguidor de las Chivas del Guadalajara.