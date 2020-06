Muestra DalÃº su talento 'Inquebrantable'

LANZAMIENTO

Muestra Dalú su talento 'Inquebrantable'

La cantante sinaloense y ex miembro del reality La Academia, lanza su nuevo sencillo y anuncia un libro de ejercicios en el que compartirá sus experiencias

Leopoldo Medina

29/06/2020 | 09:52 AM

Cuando se trata de compartir su música, la cantante sinaloense Dalú,deja en claro que ni la pandemia, ni el encierro la pueden detener, por lo que acaba de lanzar el sencillo titulado Inquebrantable.

Vía telefónica desde la Ciudad de México, Dalú señaló no sentirse tan ansiosa como muchas otras personas, ya que si alguien sabe de encierros es ella, al haber permanecido cuatro meses en la casa durante su estancia en el reality La Academia.

“Viendo el lado positivo, le he sacado mucha ventaja a toda esta situación, he seguido en contacto con mis fans todos los días haciendo lives con ellos, en donde les aconsejo que se cuiden, pero también me gusta distraerlos con música”.

La cantautora compartió que aprovechando que la gente está en sus casas, lanzó este sencillo como una opción para distraerse y qué mejor manera de divertirlos a través de la música.

“Mis fans ya querían escuchar nuevo material de estudio, por ello, la pandemia no me detuvo para seguir componiendo, así que aproveché esta situación para escribir muchas piezas más, además me ocupé de mejorar como artista, de mi salud, y de estar con mi familia”.

La intérprete de temas como El ladrón de mis ojos, Estoy aquí, y No quiero recordó que este mes se cumplen cuatro meses haber salido como ganadora la décima segunda edición de La Academia, tiempo en el que ha logrado constatar la buena aceptación que ha tenido con su proyecto musical.

Inquebrantable es una canción la cual dedicó a sus fans, con la que resalta esa misma fortaleza con la que enfrentó muchas situaciones que vivió en La Academia, y que al salir, se dio cuenta que muchos de sus fans la tomaron como una inspiración.

“Eres una inspiración me dice mucho la gente, y hoy quiero aportar con esta canción diciéndoles que ellos también pueden contra todo, por eso Inquebrantable es para ellos, para mis “tiburones”, una canción de amor universal”.

La canción destaca la importancia de amarse tal cual eres, hace énfasis en la razón para seguir adelante y volverse inquebrantable.

"Está bien sentir dolor, pero también saber renacer, la canción te dice que debes tomar las cosas malas para volverlas algo bueno", dijo.

“El mensaje principal de este tema es mi lema de vida, una frase que yo me repetía cada día en La Academia porque soy una mujer competitiva y muy apasionada, y la frase es esta: La vida es muy corta para quedarse en el suelo”.

Aclaró que no se trata de volverse impenetrable, sino de salir adelante y no quedarse en el suelo.

'Mejor sola'

Inquebrantable formará parte de su nuevo disco el cual estará conformado por 16 canciones, mismas que irá lanzando poco a poco, y de las ellas es Mejor sola.

Este tema se presentó el 27 de junio de manera oficial en la versión de estudio. Fue una de las canciones más solicitadas por sus fans el día que se presentó en Culiacán a un costado del Centro de Ciencias de Sinaloa, reuniendo a un gran número de seguidores.

“Mejor sola es una canción con la que el público se identificó mucho porque en su sencillez está el arte y la magia, es un tema muy mío en el sentido de que soy yo con mi guitarra, mi voz, un montón de sentimientos y un corazón roto”, detalló.

Espera que Mejor sola tenga el mismo impacto que logró con Inquebrantable, el cual en YouTube lleva más de 687 mil visualizaciones, logrando en su día de estreno ser tendencia no solo en México, también en Honduras, Guatemala, Perú, y espera de igual manera colocarse en el puesto número uno de los musics charts y éxitos de iTunes.

“Este disco lo grabaré de manera independiente, por lo que en estos momentos estamos actualizando el estudio casero con ayuda y patrocinios, consiguiendo así mejores equipos de grabación para poder seguir haciendo mi música, pero esta vez, a otro nivel.

Prepara libro

Dalú está preparando un libro de ejercicios el cual estará avalado por una nutrióloga y un entrenador fitness profesional, el cual espera lanzar en julio de este año.

“En el libro narraré todo el proceso que viví buscando cambiar mi estilo de vida, a uno más sano, de cómo bajé de peso, pero desde mi punto de vista, y más que un libro instructivo, será como una plática de amigos, quiero que sea muy yo, que la gente sienta que mientras lo lee, está en un 'en vivo' conmigo, algo muy personal".

Agregó que el libro contendrá recetas, ejercicios, pero lo más importante, el cómo lograr motivarse para ser una persona disciplinada y llevar un estilo de vida saludable toda la vida.