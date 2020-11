Mujeres defienden a Berman en las redes y cuestionan a Canal 11. John y Sabina no se veía: Nielsen

Comunicadoras como Denise Dresser, Lydia Cacho, Denise Maerker, Gabriela Warketing, Paloma Cordero y Fernanda Familiar fueron algunas de quienes movilizaron la protesta y respaldaron a la escritora Berman

MÉXICO._ Comunicadoras mexicanas salieron desde el jueves en defensa de la escritora Sabina Berman, quien acusa a John Ackerman de maltratarla por ser mujer. Dicen que Canal 11 “normaliza la violencia” contra ellas y premia al activista y académico con un nuevo programa.

John y Sabina, el programa de ambos, ya fue cancelado desde el jueves.

“Solía transmitirse los martes de 10 a 11 de la noche, y de acuerdo con cifras dadas a conocer por Nielsen Ibope, ‘John y Sabina’ tuvo un rating de 0.03 por ciento durante su penúltimo episodio, en el que se habló sobre el rol de América Latina frente a las elecciones de Estados Unidos. Los co-conductores tuvieron de invitado al historiador Miguel Tinker Salas”, dijo el jueves un texto de Héctor Usla en El Financiero.

En redes sociales se movilizaron los hashtags #SomosTodas y #SabinaNoEstáSola, para expresar solidaridad, respaldo y apoyo a Berman luego de los conflictos que se generaron por la disparidad en el programa. Las etiquetas de Internet se generaron desde el pasado 11 de noviembre, cuando la coconductora expuso el problema que ha mantenido con John Ackerman frente al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán.

“La violencia que ejerce @JohnMAckerman contra @sabinaberman en el programa transmitido por @CanalOnceTV, es reflejo del constante acoso laboral contra las mujeres. Es inaceptable ver estos patrones reproducidos en la televisión”, se lee en el mensaje que fue replicado decenas de veces.

“BASTA DE LA AGRESIÓN de parte del patán, misógino de Ackerman @JohnMAckerman Inaceptable. No es la primera vez que maltrata a una mujer. #NoMásAckerman no más”, escribió Familiar.

“No queremos ni nombrar al sujeto que hostiga a @sabinaberman, pero lo que sí queremos nombrar son sus violencias: Los machos no soportan ni conciben que las mujeres tengamos voz e ideas propias. Basta de machismo en los medios y de incitar al acoso #SabinaNoEstáSola #SomosTodas”, tuiteó la cuenta de Brujas del Mar.

“Todas entendemos perfectamente lo que se siente que te hagan esa risita que es tan condescendiente y violenta como normalizada. #SomosTodas #SabinaNoEstáSola”, argumentó la actriz Paloma Cordero.

El tema se volvió tendencia por unas horas. Sin embargo, las redes se encendieron de nuevo ante el comunicado de Canal Once, en el que anunció que ya se iniciaron los trámites para un programa de opinión que conducirá Ackerman el año próximo.

En comparación, el canal estatal refirió que se está iniciando la conversación entre éste y el Canal 14 para coproducir un programa que sea conducido por Sabina Berman.

La indignación de las mujeres explotó y aseguraron que Canal Once no solo intenta ocultar y normalizar la violencia de género y el acoso laboral, sino que está premiando al agresor con un programa.

Aseguraron que el canal del Estado está siendo cómplice de Ackerman y abre la puerta a otros tipos de violencia contra las mujeres al no visibilizar el caso de Berman.

“Cuando @CanalOnceTv, un canal público del Estado Mexicano, decide no reconocer la violencia y además premiar al agresor, @JohnMAckerman, se convierte en cómplice de la violencia contra las mujeres y la institucionaliza”, tuitearon en cadena comunicadoras como Solange Márquez, Azucena Uresti, la investigadora Aleida Hernández, Yuriria Sierra, entre otras.

Usuarios de redes sociales compartieron algunos memes, críticas y opiniones sobre el nuevo programa que conducirá John Ackerman.

“Debatirán fuerte: John sostendrá que El Supremo es “el faro del mundo”, y John responderá que no, que es “el faro de la humanidad”. ¡Omaigad! ¿quién ganará? (Pausa para anuncio.) ¡Estamos de regreso! Y el ganador del debate es…..¡John!”, se lee en Twitter.

Sin embargo, las críticas a las decisiones del canal no terminaron ahí, pues se dio a conocer que el programa no tenía raiting suficiente, a pesar de que éste ya estaba en su tercera temporada.

Según el periodista Héctor Ulsa, en su penúltimo episodio John y Sabina registró un raiting de 0.03 por ciento, es decir, fue visto por 16 mil 054 personas, aproximadamente.

La cifra se obtuvo de Nielsen Ibope, que precisó que el tiempo de atención al episodio, donde se habló sobre el papel de América Latina en las elecciones de EU, fue tan solo de ocho minutos y 54 segundos.

Agregó que el share -que es el porcentaje de audiencia que ve un programa frente al total de televisores encendidos en horas determinadas- fue de 0.10 por ciento.

El Financiero expuso que de los 59 programas de Canal Once, John y Sabina está ubicado como uno de los 16 menos vistos, por debajo de La ruta del sabor (visto por 70 mil 60 personas), Diálogos en confianza (40 mil 5 personas), D Todo (41 mil 18 personas), Aprende inglés con Timmy (20 mil 64 personas) o De buena fe (23 mil 71 personas).

En YouTube, el programa recién cancelado, en la penúltima emisión tuvo 10 mil 559 vistas. En contraste, tras la polémica generada en la transmisión con el titular de la SEP, se obtuvo una audiencia de 41 mil 927 vistas.

SABINA ACUSA DISPARIDAD

El pasado 11 de noviembre, Sabina Berman y John Ackerman se volvieron tendencia en redes sociales durante la madrugada del 12 y parte del 11 de noviembre, debido a un conflicto entre ambos que se trasladó a la televisión sin importar la presencia del Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien participaba como invitado del programa.

Sabina Berman acusó a John Ackerman de machista, inclusive lo llamó “tiranito”. La escritora afirmó que el activista se apropió del programa. Durante la noche del 10 de noviembre, el conductor la ignoró y la misma producción la hizo menos. No le permitió, siquiera, despedirse. Ella misma preguntó, al aire, si seguía allí.

Ackerman, por su parte, acusó a Berman de agresiva. “Yo también la noto cada vez más incómoda, con actitud agresiva e incluso de sabotaje hacia el programa”, dijo.

El mismo Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, quien participaba como invitado de la emisión del pasado martes tuvo que participar como su mediador.

“Secretario, le quiero decir una cosa: tenemos un problema de paridad en este programa. John y yo somos coconductores de este programa, pero no tiene remedio. John, ya ve usted, apenas ahorita me acaba de turnar la palabra”, dijo Berman. “Aconséjeme usted como Secretario de Educación, ¿qué hacemos con este problema de machismo? Esto es la gran pregunta: ¿Qué hace una mujer como yo, respetuosa de los acuerdos, de los contratos, en una situación así? John sencillamente no me deja participar. ¿Qué hago?”.

Moctezuma no tuvo más opción que mediar. “Yo creo que es muy importante que lo expreses, Sabina. Creo que ese es el primer paso. John es un hombre sensible. Es un hombre que va a entender lo que está diciendo”. Ackerman se limitó a decir que el micrófono estaba abierto. Posteriormente, Berman retomó el tema de educación a distancia para seguir con el programa.