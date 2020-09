Mulán, una versión más adulta de la guerrera que ha peleado por su estreno

La guerrera "Mulán" regresa a las pantallas con una nueva versión del clásico de Disney rodada con un reparto de carne y hueso que, sin embargo, no pisará los cines y arriesgará su éxito al "streaming" en una estrategia que supone un antes y un después en la industria audiovisual.

Pocos imaginaron que la batalla más complicada para la heroína y el gigante Disney sería dar con una manera de estrenar en un mundo golpeado por el coronavirus esta película que ha costado unos 250 millones de dólares, la adaptación de un clásico de animación más costosa hasta la fecha.

"Mulán" era la gran apuesta de la factoría de entretenimiento para esta temporada, con una decidida vocación por el público asiático -cada vez más importante para Hollywood-, y un registro ya batido: La película más cara jamás dirigida por una mujer, la cineasta Niki Caro.

Pero la apuesta segura pronto se convirtió en un campo de pruebas con polémicas de por medio, difundió informador.mx.

EL DIFÍCIL CAMINO PARA ESTRENAR UNA NUEVA "MULÁN"

Tras meses de atrasos, Disney ha tirado la toalla y lanzará el viernes esta superproducción directamente por su plataforma Disney+.

Es un movimiento sin precedentes para el estudio cinematográfico más importante del mundo, que se ha mantenido fiel a los cines y éstos le han devuelto más taquillazos en los últimos cinco años que ningún otro competidor.

Ni la gran premier celebrada en el Dolby Theatre de Hollywood el 9 de marzo, cuando las alarmas del coronavirus superaban todos los decibelios, evitó que tan solo dos días después se anulara su estreno en todo el mundo.

Ahora el reto será comprobar cuántos espectadores pagan los casi 30 dólares que cuesta su alquiler en "streaming", un precio más bajo en otros países que se ha marcado como baremo para el resto de producciones en la lista de espera.

Entre medias, la promoción de "Mulán" no ha estado exenta de polémicas, especialmente cuando su protagonista, Liu Yifei, expresó su apoyo a las autoridades chinas durante las protestas de Hong-Kong.

"Apoyo a la policía de Hong Kong. Ahora puedes rebatirme. Qué vergüenza para Hong Kong", dijo la actriz en redes sociales, que para mayor vínculo con las circunstancias nació en Wuhan (China), el epicentro de la pandemia a principios de año.

Experience the legend. Like if you’re ready for Disney’s #Mulan. Now Streaming on #DisneyPlus with Premier Access. For more info: https://t.co/do5Ahh8PDQ pic.twitter.com/w78uPNA26G