Multan al Ayuntamiento de Mazatlán por no acatar sentencia en cruces ferroviarios

El Juez Octavo de Distrito se refiere al Alcalde Luis Guillermo Benítez como 'contumaz y evasivo' tras incumplir sentencia de un juicio de amparo para evitar accidentes viales; advierte que iniciará proceso por desacato

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ Por incumplir una sentencia de juicio de amparo para que la autoridad municipal instalara mecanismos de seguridad en cruces ferroviarios, en Mazatlán, el Juez Octavo de Distrito resolvió multar al Alcalde Luis Guillermo Benítez Torres y demás integrantes del Cabildo, incluyendo a la Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, y regidores, con 200 Unidades de Medida de Actualización a cada uno, una cantidad equivalente a los 17 mil pesos.

El juez Amílcar Asael Estrada Sánchez emitió la resolución el pasado 13 de noviembre, en la que confirma — además— que el incidente de inejecución de sentencia ha sido turnado a Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito en turno, un proceso de desacato que podría llevar a la destitución del presidente municipal o de algún otro de los funcionarios implicados.

En dicho documento, del cual Noroeste tiene en su poder una copia, se establece que ni el Alcalde ni el Ayuntamiento en su conjunto informaron de los avances realizados al Juez en relación con el amparo 06/2018, interpuesto por el abogado David Álvarez Bernal, fundador de la asociación Acciones Colectivas de Sinaloa.

“Evasivo y contumaz”, dice el Juez sobre el actual gobierno

En diferentes puntos del texto, Estrada Sánchez hace hincapié en que el gobierno municipal mantiene una actitud “evasiva” y “contumaz”, al no cumplir con las acciones que se le ordenaron desde el pasado 5 de septiembre en dicha sentencia, la cual fue ratificada después de que la Comuna interpuso un recurso de revisión.

Tales medidas contemplan instalación de plumas ferroviarias, señalización, asignación de agentes de tránsito, así como campañas de cultura vial, entre otras. Todo ello para que no sucedan tragedias como el famoso “trenazo” en Avenida Santa Rosa, que el 31 de mayo de 1996 cobró la vida de 34 personas.

La Comuna tampoco demostró, mediante dictamen de un profesionista independiente que se habían realizado las acciones indicadas o por lo menos se encontraran en proceso.

“En consecuencia, ante la contumacia de las autoridades requeridas, se hace efectivo el apercibimiento contenido en auto de 29 de octubre de 2019, y se impone a cada uno de los integrantes del Ayuntamiento de Mazatlán [...] una multa de 200 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización”, señala el reciente ordenamiento.

Lección no aprendida

Ante la falta de precaución de los conductores y de medidas preventivas de la autoridad, han continuado los percances trágicos en los puntos donde el paso del tren se intersecta con el tráfico vehicular.

Un ejemplo es el accidente que sucedió en diciembre de 2015 en la carretera Habal-Cerritos, donde murieron cuatro trabajadores y 22 resultaron heridos, luego de que el ferrocarril se llevó a un camión de personal de una empresa del puerto.

A 23 años de aquel “trenazo” que enlutó al puerto, aún no se han colocado las plumas ferroviarias en todos los cruces. Así se observó en el paso ferroviario que se ubica en la colonia Francisco I. Madero sobre la calle Tráfico, donde no se encontró ninguna medida de las ya mencionadas. Donde sí se colocó un elemento de tránsito fue en avenida Peche Rice, en el área de la Marina, al parecer de manera permanente. Mientras que en la avenida Santa Rosa, se instaló una caseta de vigilancia hace algunos años, aunque en un recorrido que hizo Noroeste se encontró que no había personal.

CRUCES PELIGROSOS

1. En Avenida Mario Huerta (también conocida como carretera Habal-Cerritos), casi esquina con avenida Ernesto Coppel Campaña.

2. Avenida Santa Rosa;

3. Avenida Peche Rice (también conocida como avenida Paseo del Pacífico)

4. José María Pino Suárez en la colonia Urías.

SEÑALADOS EN LA SENTENCIA:

[1] Presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres,

[2] Síndica Procuradora Elsa Isela Bojórquez Mascareño

[3] Cuerpo de Regidores integrado por José Manuel Villalobos Jiménez, Paulina Guadalupe Osuna Castañeda, Rodolfo Cardona Pérez, Santa del Carmen Tirado Díaz, Jesús Alberto Lizárraga, Guadalupe Elizabeth Ríos Peña, Adalberto Valle Pérez, María Teresa Núñez Millán, Ricardo Michel Luna, María Isabel Gamboa González, Felipe de Jesús Velarde Sandoval y Guadalupe Aguilar Soto