Municipio de Escuinapa retira lÃ¡mparas led de la calle Miguel Hidalgo

Municipio de Escuinapa retira lámparas led de la calle Miguel Hidalgo

Vecinos señalan que la calle casi queda a oscuras pues las lámparas que hay no iluminan lo suficiente; Director de Obras Públicas dice que las lámparas led fueron colocadas en otras zonas del municipio

Carolina Tiznado

ESCUINAPA. Las luminarias led de la calle Miguel Hidalgo fueron retiradas, lo que origina poca iluminación y seguridad, señalaron vecinos de esta calle.

“Quitaron todas las lámparas, hasta las del parque, es la calle principal y se ve oscura, solo llegaron y las quitaron”, dijo Roberto “N”.

Aunque hay lámparas que se colocaron sobre la avenida principal a fines del año pasado, éstas son más ornamentales que luminosas, indicaron.

Estás no generan suficiente luz, lo que ocasiona que haya áreas en que sin los focos de los domicilios, la zona quedaría a oscuras.

“Está oscuro, no creo que la gente del Municipio no se dé cuenta, esas lamparas se ven bonitas pero no iluminan, pero uno ni siquiera puede decir nada porque empiezan a atacarte”, comentó Olga María “N”.

Los vecinos señalaron tener temor de criticar o pedir explicaciones a la Comuna, pues no resuelven el problema y sí empiezan a buscar cómo atacar a quien denuncia o señala este tipo de hechos.

El Director de Obras Públicas José Guadalupe Ríos Rodríguez, manifestó que las lámparas led fueron reubicadas a Teacapán y parte de la cabecera municipal.

“Se quitaron las luminarias led de la calle Hidalgo para reubicar en otras áreas, la calle no se está quedando totalmente a oscuras”, mencionó el funcionario.

Reconoció que es menos la iluminación que se tiene con estas lámparas pero de momento así quedará la calle, pues no hay material de reparación y las lámparas led se llevaron a Teacapán, malecón siglo XXI y la calle Francisco Pérez.

Esto porque las 50 lámparas led que se compraron fueron insuficientes para atender las necesidades que se tenían en las colonias.

Aún falta terminar el censo de cuántas luminarias faltan, pero en caso de comprar más lámparas deberá analizarse sí se vuelven a colocar, explicó.