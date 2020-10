Muñoz Ledo acusa robo, asalto y complot en los resultados sobre la encuesta para la dirigencia de Morena

Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo empataron este viernes en la encuesta para definir quién será el presidente nacional de Morena

Ciudad de México, 9 de octubre (SinEmbargo).- Porfirio Muñoz Ledo calificó como un “robo” y “asalto” los resultados sobre la encuesta para la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), que arrojaron un empate entre él y el Diputado Mario Delgado Carrillo.

“Es un robo, es un asalto. Estoy profundamente indignado porque se ha roto la legalidad por la que hemos luchado en los últimos 35 años”, dijo en entrevista radiofónica con la periodista Azucena Uresti.

Acusó que hace tan solo dos días llevaba una ventaja de dos a uno y hoy día está empatado técnicamente con Delgado Carrillo.

“Es indignante. Antier estaba dos a uno y hoy estoy empatado. que me los expliquen, ¿hubo un cambio de sangre o de mente de la población mexicana? Denuncia la inmoralidad de que sea empate”, agregó en Grupo Fórmula.

Muñoz Ledo aseguró que con los resultados dados a conocer por el INE se muestra la existencia de un complot en su contra.

“¿Cómo me van a explicar que gané dos a uno y ahora me cuasi empatan? Se nota que están dispuestos a todo. No es un fraude, es un complot, es una conspiración contra la democracia”, acusó.

Por ello, el otrora presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados exigió la renuncia de Delgado Carrillo de la contienda; y alertó que en caso de no hacerlo, impugnará el proceso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“Que Mario renuncie y si no, me voy a la Corte. Esta es una cancelación de los derechos políticos. Yo ya gané, estoy arriba y lo que pase en las siguientes 48 horas refrendará sus actos inconstitucionales y bandoleros”, sentenció.

Muñoz Ledo aseguró que no entiende la razón por la cual cayó en las encuestas, ya que “soy al doble reconocido y al otro pocos lo conocen“.

Sobre su campaña, dijo que esta siempre fue “sobria” y continuamente sostuvo conversaciones con integrantes del partido y ha denunciado la inmoralidad al interior del instituto político.

Mario Delgado Carrillo afirmó que ganará la presidencia del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en la tercera encuesta que el Instituto Nacional Electoral (INE) realizará, tras empatar técnicamente con Porfirio Muñoz Ledo.

A través de su cuenta de Facebook, el Diputado de Morena se dijo confiado de ganar la tercer encuesta y afirmó que en caso de hacerlo, impulsará la unidad entre los integrantes del partido marrón.

“La tercera es la vencida, y estoy seguro que vamos a ganar, porque la militancia quiere dejar a atrás los conflictos; yo al 100 con AMLO y al 100 con Morena”, dijo durante un video publicado en su cuenta de Facebook.

El Diputado federal recordó que el método de la encuesta fue sugerido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, con el fin de garantizar que Morena continúe representado al pueblo de México.

“Vamos a ver qué dice el INE respecto a cuándo se celebraría una encuesta entre los dos finalistas que tenemos un empate técnico”, detalló.

Delgado Carrillo felicitó a Citlalli Hernández por obtener el triunfo en la Secretaria General.

“Me da mucho gusto que ella haya ganado en la encuesta”, agregó.

A la par, destacó la certeza que las encuestadoras han dado al proceso, y que ejercicio como el que definirá la presidencia de Morena fortalecen a la democracia del país.

“Estoy muy contento por las enormes y muchísimas muestras de apoyo, de solidaridad y de cariño de todos ustedes; tenemos que respetarnos entre todos los integrantes de este movimiento, no estoy de acuerdo en que se descalcifique, se pongan etiquetas, es tiempo de escucharnos, de tener un diálogo honesto y formar un gran equipo”, puntualizó.

MUÑOZ LEDO Y DELGADO EMPATAN

Mario Delgado Carrillo y Porfirio Muñoz Ledo empataron este viernes en la encuesta para definir quién será el presidente nacional de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), por lo que habrá una nueva encuesta entre ambas fórmulas para decir ese liderazgo.

Este viernes, la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer los resultados de la llamada Encuesta Pública Abierta para la renovación de la Presidencia y la Secretaría General de Morena.

En los resultados por la Presidencia destaca un empate técnico entre Muñoz Ledo, con 25.34 por ciento de las preferencias, contra 25.29 por ciento de Delgado Carrillo.

En tercero, cuarto y quinto lugares quedaron, más rezagados, las candidatas Adriana Menéndez, Yeidckol Polevnsky e Hilda Mirna Díaz Caballero.

Por ello, Muñoz Ledo y Delgado Carrillo se medirán en un tercer ejercicio demoscópico para definir al próximo presidente de Morena.

El partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, actual Presidente de México, lleva meses enfrascado en luchas de poder que le han impedido tanto regularizar su padrón de militantes como encontrar un líder que consolide sus objetivos como partido político.

Por esa razón, Morena no realizó una convención interna para elegir a su Presidencia nacional, sino que tuvo que acudir al Instituto Nacional Electoral (INE), y luego hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF, para organizar una encuesta abierta que definiera a su nuevo líder.

El pasado 30 de septiembre, el INE informó que Mario Delgado, Porfirio Muñoz Ledo, Adriana Menéndez Romero, Hilda Mirna Díaz Caballero y Yeidckol Polevnsky serían los cinco candidatos incluidos en la encuesta que para renovar la dirigencia nacional del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido político fundado por Andrés Manuel López Obrador.

CITLALI GANA ENCUESTA PARA SECRETARIA GENERAL

En cuanto a las candidaturas para la Secretaría General del partido, Citlali Hernández tuvo la mayor preferencia, con 21.44 por ciento del total, adelante de su más cercana perseguidora Karla Díaz, quien alcanzó un 13.69 por ciento.

Más atrás con 10.86 por ciento, aparece Blanca Jiménes, seguida de Paola Gutiérrez y Martha Hernández, con 9.99 y 9.97 por ciento, en cada caso.

Los consejeros del INE coincidieron que en el tema de la Secretaría General está clara la victoria y se debe de informar a la Sala Superior del TEPJF.

Los consejeros expusieron que es urgente que Morena adquiera gobernabilidad, debido a que el proceso electoral 2020-2021 ya inició.

El INE tenía hasta el 10 de octubre para dar a conocer los resultados de la encuesta para la dirigencia de Morena. De acuerdo con información del propio instituto, la noche de ayer, Patricio Ballados, director de Prerrogativas y Partidos Políticos, entregaron los resultados de las tres casas encuestadoras encargadas del ejercicio demoscópico.

Los resultados previos, detalló el INE, fueron entregados a dos expertos de la UNAM, Carlos Rodríguez y Patricia Romero, quienes se eencargaron de elaborar el resultado final.

Parametría, Ulises Beltrán y Asociados, y Covarrubias y Asociados, aplicaron mil 500 cuestionarios para la presidencia y mil 500 para la secretaría general, por lo que estos se sumarán para determinar al ganador de cada carga.

De acuerdo con los lineamientos aprobados por el INE, si la presidencia la gana un hombre, la secretaría recaerá en una mujer o viceversa.