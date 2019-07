MuÃ±oz Ledo anuncia la renuncia de Olga SÃ¡nchez Cordero de la Segob, pero luego recula

Muñoz Ledo anuncia la renuncia de Olga Sánchez Cordero de la Segob, pero luego recula

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados dice que tiene dos versiones de la supuesta renuncia de Sánchez Cordero, pero pidió a lo reporteros confirmar la información

Noroeste / Redacción

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, expresó que tiene dos versiones sobre la presunta renuncia de la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, sin embargo, dijo que esta aún debe ser confirmada.

“Yo tengo dos versiones, una que había renunciado y otra, hace tres minutos en el portal, entonces no puedo opinar. La ministra Sánchez Cordero es una mujer muy talentosa y muy apegada a la ley, pero, también es cierto que las presiones en un país tan complicado son muy grandes”, abundó el legislador.

“En cualquier caso, yo le deseo lo mejor a mi querida amiga, Olga Sánchez Cordero [sic]”, indicó el diputado del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Durante una reunión que sostuvo con campesinos que mantenían bloqueado el recinto, Muñoz Ledo hizo referencia al tema y señaló que se enteró de dicha información una hora antes.

“La verdad, la última información, hace una hora y ahora me dicen que no está confirmado, pero ustedes tienen confirmación de eso, no la tengo yo, ustedes son periodistas se meten hasta por los resquicios [sic]”, indicó el presidente de la Mesa Directiva de San Lázaro.

Ante representantes de los medios de comunicación, Muñoz Ledo indicó que esa fue la información que le dieron, sin embargo, reculó y manifestó que los propios reporteros deben averiguar y confirmar la posible salida de Sánchez Cordero de la Segob.

El pasado 6 de febrero, la funcionaria federal omitió revelar en su declaración patrimonial poseer desde el 28 de diciembre del 2009, un departamento -el 2203 de la torre Park Square en Houston, Texas, Estados Unidos-, con valor actual superior al medio millón de dólares, equivalente a unos 11.1 millones de pesos, según avalúos oficiales y el tipo de cambio actual.

Según información recabada por el diario Reforma de la Oficina de Avalúos del Condado de Harris, que corresponde a Houston, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), es propietaria junto con su esposo -el notario público Eduardo García Villegas- del penthouse -ubicado en el piso 22, el último de dicho edificio-, y que tiene una extensión de 2 mil 903 pies cuadrados (269.7 metros cuadrados).