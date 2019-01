Muy tardado pagar el predial en este aÃ±o en CuliacÃ¡n, critican contribuyentes

Muy tardado pagar el predial en este año en Culiacán, critican contribuyentes

Para actualizar la data de los contribuyentes, el municipio ha pedido a los ciudadanos documentación para acreditar descuentos, lo que ha originado molestia en los culiacanenses

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los contribuyentes que están acudiendo a pagar el predial están tardando mucho más que en años anteriores, ya que son muchos los documentos que les está pidiendo la actual administración encabezada por Jesús Estrada Ferreiro.

Para actualizar la data de los contribuyentes, el municipio ha pedido a los ciudadanos documentación para acreditar descuentos por el concepto del impuesto predial. Esto ha originado molestia en los culiacanenses, ya que pierden hasta tres horas haciendo fila para estar al corriente con el impuesto predial.

Seledina, una de las personas que espera su turno en la fila, conversó que lleva dos horas esperando poder pagar el impuesto de una vivienda en la que ha estado por más de 40 años.

"Estamos desde las 10 de la mañana aquí, otros años es una chulada, nada más llegamos por el papel a la computadora y a pagar, ahora nos están pidiendo un montón de requisitos", compartió.

"Ahorita no sé si me van a regresar, a mí no me han revisado los papeles, falta que cuando llegue ahí me digan que me regrese, pero por ahorita traigo hasta el acta de nacimiento", añadió.

Los jubilados y pensionados para acceder a los descuentos del predial necesitan una identificación oficial; credencial del jubilado o pensionado, original y copia; concesión de jubilación ya sea del IMSS o del Issste; si es cónyuge del contribuyente, el acta de matrimonio y comprobante de domicilio.

Para el descuento por habitar están requiriendo identificación oficial, comprobante de domicilio, CURP o si es cónyuge del contribuyente el acta de matrimonio.

Para acceder al descuento de comercio es necesaria la copia de que se está dado de alta en Hacienda, copia del ISR, comprobante de domicilio e identificación oficial.

Estos requerimientos han causado un malestar generalizado en la gente, sin embargo la administración en aras de agilizar los trámites para la ciudadanía, abrirá varios módulos para que la gente no tenga que venir hasta las oficinas del Ayuntamiento. Éstas estarán ubicadas en la Unidad de Servicios Estatales, en la Delegación Sur de El Vallado, la Delegación Norte de Tierra Blanca, Plaza Las Américas, Plaza Sur y Plaza Fiesta.

Issel Guillermina Soto González, tesorera del Ayuntamiento, compartió que se está trabajando en un buzón digital para que los contribuyentes manden vía electrónica los requerimientos necesarios para actualizar la data del padrón del predial.

"Probablemente vamos a estar haciendo un buzón electrónico para que puedan estar mandando la documentación vía correo, pero apenas estamos trabajando en ese proyecto... lo vamos a digitalizar, que hemos tenido un buen avance, hemos tenido buena respuesta de la gente cuando le explicas el porqué de las cosas", explicó.

La funcionaria municipal añadió que hasta el día de hoy llevan recaudado un total de 21 millones 787 mil pesos, 10 por ciento menos que el año pasado a estas fechas. En total han sido 18 mil 600 los contribuyentes que han acudido al Ayuntamiento a hacer su pago del predial.