Nace el bebé de la actriz Fernanda Castillo

Anuncia el nacimiento de su bebé a través de Instagram, junto con su pareja Erik Hayser

Noroeste / Redacción

Fernanda Castillo dio a conocer este miércoles el nacimiento de su bebé, por medio de una imagen de la huella del piecito del recién nacido, la actriz de series y películas gritó a los cuatro vientos su felicidad por convertirse en madre y reveló, en su cuenta oficial de Instagram, el nombre completo del pequeño.

La noticia tomó por sorpresa a sus seguidores, quienes le mandaron mensajes de amor y felicitaciones por la llegada del pequeño Liam; incluso, varios de sus colegas también se “hicieron presentes”.

“Wow, felicidades Fer y Erik”, fueron las palabras de Sandra Echeverría; también Ari Borovoy, Ana Brenda Contreras, Camila Sodi y Mauricio Martínez le mostraron su cariño.

Hay que recordar que, en días pasados, la actriz había compartido que llevaba 38 semanas de embarazo, por lo que se encontraba lista para poder recibir a su primer hijo.

“Cierro los ojos y ya estás aquí #38Semanas”, fueron palabras de la actriz que dejó en las fotografías, donde se le observa sosteniendo un muñeco que acompaña al bebé desde sus primeros días.

En la imagen también se puede ver la alfombra con varias imágenes de estrellas y elefantes, haciendo un juego con un atrapasueños en tonos azules.

Asimismo, la artista confesó que durante esta pandemia se sintió muy protegida por su familia.

“Siento que me protege. Durante todo el proceso yo tuve que trabajar y tenía compromisos hechos y el bebé me ayudaba. Yo le decía: ‘Tengo fotos mañana y necesito que te escondas’ y se guardaba. Suena muy raro, pero era muy tierno darse cuenta de que yo sentía que me escuchaba, pensaba que me tenía que ir a trabajar y de repente amanecía yo plana y decía no puede ser que esté pasando esto. Siento la sensación de que él me protege, más que yo lo proteja. Y que alguien tan chiquito y que es mío haga eso me sobrepasa y me emociona a un grado inexplicable. Qué bonita es la vida que te enseña que tal vez en este proceso te tienes que dejar proteger más que tú proteger”.

También dijo que su objetivo es evitar que su pequeño se contagie de aspectos negativos con los pensamientos malos ante esta crisis sanitaria.

“Me da pavor pasarle mis miedos y cosas que no son de él, además de pasarle las cosas que no me gustan de mí, pero creo es inevitable. Si bien hay algo de genética, ya sea físico también hay algo de nosotros que lo llevan dentro. Ojalá pueda ser tan consciente para que los primeros tres meses se lleve lo mejor de mí y de su papá para que crezca seguro de sí mismo”.