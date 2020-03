Nacionales de Washington halla balance entre salud y preparaciÃ³n

A medida que los Nacionales de Washington trabajan con el fin de estar listos para cuando arranque la temporada regular, el objetivo de los campeones reinantes es que el equipo esté a salvo durante la pandemia de coronavirus.

En una conferencia por vía telefónica, el gerente general Mike Rizzo indicó que ningún jugador de club ha mostrado síntomas del virus y que ninguno se ha sometido a una prueba.

“Obviamente, estamos viviendo un momento sin precedentes aquí”, dijo Rizzo. “Desde que empezó esta pandemia, hemos estado trabajando muy, muy de cerca con autoridades de salud pública y MLB para navegar estos momentos desconcertantes. Nuestro enfoque es simple: La salud y seguridad de nuestros jugadores, nuestros empleados y sus familias. Ésa es nuestra mayor prioridad”.

Rizzo, el mánager puertorriqueño Dave Martínez, 13 jugadores y varios empleados de los Nacionales siguen en West Palm Beach en la Florida, donde se encuentra el complejo primaveral FITTEAM Ballpark of the Palm Beaches. Tres jugadores de los capitalinos fueron a Washington, DC, mientras que el resto regresó a sus casas. Donde se encuentran, Rizzo dijo que los jugadores están en contacto directo y constante con los cuerpos médicos del equipo a diario.

