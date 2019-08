Nacionales explotan en la quinta y apalean a Rojos

WASHINGTON._ Anthony Rendon, Kurt Suzuki y Adam Eaton conectaron cuadrangulares en una quinta entrada de 10 carreras que incluyó un sencillo productor de Stephen Strasburg, y los Nacionales de Washington atacaron con otras seis anotaciones en el siguiente inning para apalear el miércoles 17-7 a los Rojos de Cincinnati y completar la barrida en la serie de tres juegos.

Ésta fue la primera vez desde que los Nacionales se mudaron de Montreal en 2005 que cada miembro de la alineación anotó en una sola entrada. Los líderes en la disputa por el comodín de la Liga Nacional explotaron contra Trevor Bauer para concretar el inning más productivo de su temporada; en 2017 anotaron 11 veces en una entrada contra Colorado.

Asdrúbal Cabrera 1B

Victor Robles 2B

Stephen Strasburg RBI 1B

Trea Turner RBI 1B

Adam Eaton 3-run HR

Anthony Rendon HR

Juan Soto 1B

Matt Adams BB

Asdrúbal Cabrera RBI 2B

Kurt Suzuki 3-run HR

