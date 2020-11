Nadie se nos ha muerto de una picada de alacrán, responde Alcaldesa de Sinaloa a Diputado Florentino Vizcarra

María Beatriz León Rubio llama al legislador Florentino Vizcarra Flores a aprovechar su puesto para gestionar presupuesto para dotar de personal a las casas de salud de Sinaloa municipio

Reyes Iván Camacho

GUASAVE._ Días después de que el Diputado local, Florentino Vizcarra Flores, señalara que el Ayuntamiento de Sinaloa tiene abandonadas las casas de Salud y que no tenían ni para una picada de alacrán, la Alcaldesa María Beatriz León Rubio le aclaró que nadie se ha muerto en ese municipio por ese motivo.

La Presidenta Municipal llamó al legislador a aprovechar su puesto para gestionar presupuesto para poder dotar de personal a estas casas de Salud y no criticar lo que no conoce.

“Decirle al Diputado que suba a tribuna y que aproveche el gran trabajo que tiene, que es legislar por el municipio de Sinaloa, pero que lea, que se informe. Las casas de salud en el municipio de Sinaloa las hizo el Municipio, el que no tengan un doctor o una enfermera, bueno, pues que aproveche tan importante escalón que tiene para que pida presupuesto para que lleguen los doctores y las enfermeras, porque en nuestro presupuesto de egresos del Municipio no lo tenemos”, expresó.

León Rubio subrayó que el Ayuntamiento ya cumplió con su parte que es hacer la infraestructura de las casas de Salud para que las Caravanas de la Salud puedan llegar a éstas.

“Pero que recuerde el Diputado Florentino que esas Caravanas de Salud ya desaparecieron porque el Gobierno Federal quitó ese recurso”, indicó, “recordarle al Diputado Florentino que nadie se nos ha muerto, menos de una picada de alacrán”.

La Alcaldesa manifestó que ella también lamenta que por cuestiones presupuestales no puedan tener médicos o enfermeras en las casas de Salud del municipio, pero eso no quiere decir que no inviertan en este tema.

Prueba de ello, aseguró, es que al Hospital Integral de la cabecera municipal le hicieron una sala de urgencias y le han ayudado con infraestructura y van a seguir trabajando.