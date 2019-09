Natalia JimÃ©nez lanza dueto con Juan Gabriel

Natalia Jiménez lanza dueto con Juan Gabriel

Es parte del nuevo disco México de mi corazón, en el que rinde homenaje a la música mexicana

Noroeste / Redacción

03/09/2019 | 11:45 AM

México de mi corazón es el título del nuevo material discográfico de Natalia Jiménez, que contiene temas icónicos del cancionero mexicano, como: Amanecí en tus brazos, de José Alfredo Jiméne,z y Sombras nada más.

Además de increíbles duetos como El color de tus ojos con La Banda MS de Sergio Lizárraga, La cigarra con Lila Downs, así como Ya lo sé que tú te vas, donde gracias a la tecnología une su voz a Juan Gabriel.

Esa entrañable balada del Divo de Juárez no es la única que la cantante española incluyó en este nuevo álbum, sino que son ocho los 15 temas que incluye y se lee el nombre de Alberto Aguilera Valadez.

Durante la presentación oficial del disco a los medios, la ex vocalista de La Quinta Estación recordó su amistad con el cantautor y la oportunidad que tuvo de trabajar con él en 2015, para la elaboración del disco Los dúo.

“Me invitó a un Auditorio Nacional, luego hicimos juntos el dueto ‘Si quieres’, fue un honor ir con él a Cancún y grabar, conocer su casa, descubrir su talento. Para mí fue una figura muy importante, lo quise mucho, lo adoré y lo voy a extrañar mucho”, expresó mientras un par de lágrimas salían de sus ojos.

“Cuando estuvimos en Cancún me dijo que yo debía cantar mariachi y que tenía canciones buenas para mí, espero lo esté disfrutando desde el cielo, no tiene precio estar cantando sus canciones y saber que me admiraba”.

En México de mi corazón, Natalia Jiménez canta Amor eterno, Te sigo amando, Costumbres, No lastimes más, El destino (al lado de Carlos Rivera), Te lo pido por favor (con El Bebeto), Juro que nunca volverá (con Paquita la del Barrio) y Ya lo sé que tú te vas (con Pedro Fernández).

Natalia Jiménez prepara otras sorpresas musicales de las que sólo adelantó que aprovechando la oportunidad de conocer a la Banda MS grabó dos temas más a su lado, mismos que se lanzarán más adelante, al igual que otro tema grabado con Yury.