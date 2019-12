Navolato le debe $150 millones a CFE, Infonavit, IMSS y Conagua

El Alcalde Eliazar Gutiérrez expuso que están buscando apoyo por parte de la Federación para solventar dicha deuda que radica de administraciones anteriores

Karen Bravo

CULIACÁN._ El Ayuntamiento de Navolato está endeudado por cerca de 150 millones de pesos con la Comisión Federal de Electricidad, Infonavit, Seguro Social y con la Comisión Nacional del Agua, informó el Alcalde Eliazar Gutiérrez.

“Hablando de todo yo creo que sí necesitamos unos 150 millones de pesos nosotros para cubrir todo, el tema de Comisión Federal, Infonavit, Seguro Social y Conagua”, expuso.

La deuda radica desde administraciones anteriores que no han resuelto la situación, e incluso en algunos casos como la Conagua y el IMSS existe un juicio de por medio para saldar la deuda.

Señaló Gutiérrez que no han podido entablar convenios con los acreedores porque la comuna no tiene dinero para ello, es decir, para establecer una negociación le exigen al Ayuntamiento un pago inicial como compromiso, pero éste no puede realizarlo porque no cuenta con recursos.

En lo que va de su administración, los pagos van al corriente, aseguró el Edil.

“Lo que nos toca a nosotros sí, (el resto) son deudas de administraciones pasadas”, dijo.

La comuna buscará apoyo por parte del Gobierno Federal para poder saldar la deuda que arrastra desde hace varias administraciones.

“No nos pueden entrampar a nosotros queriéndonos exigir el pago de deudas de administraciones de 10, 15 años, prácticamente nos dejarían a nosotros en una parálisis administrativa y operativa de los servicios más básicos que reclama la sociedad”, aseveró el funcionario.

En el caso del Seguro Social, no existe amenaza de suspensión de servicios para los trabajadores del Ayuntamiento, aclaró Gutiérrez.