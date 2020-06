Nayla Velarde, directora del IMJU que tuvo Covid-19, pide tomarlo en serio

Tras 17 días de confinamiento total por Covid-19 y unos más de trabajo en casa, la directora del Instituto Municipal de la Juventud llama a los jóvenes a creer que sí pueden enfermarse

Alma Soto

“Este virus es real, hay quienes no creen en el tema del Covid-19, pero es real, hay personas con síntomas, otras asintomáticas, pero existe”, manifestó Nayla Velarde Narváez, directora del Instituto Municipal de la Juventud.

El 13 de mayo, la funcionaria municipal fue una de las siete confirmadas de ser positiva de SARS-CoV-2, el virus que provoca el Covid-19.

Desde antes ya se había aislado, confinada, sola en su casa, lejos de su hijo y de su familia.

Eso fue lo más duro, comentó, la presión sicológica, el miedo de estar aislada, siempre pensando que tal vez de un día a otro su abuela, su hijo o alguno de los miembros de su familia o de su equipo de trabajo empezarían a sufrir los síntomas, contagiados por ella.

“Gracias a Dios el virus se quedó conmigo, quizá porque al primer síntoma me aislé, no pensé, es un dolor de cabeza más, sino que solicité que me hicieran la prueba, me aislé y cuando recibí el resultado ya estaba confinada, sola en mi casa, siguiendo el tratamiento médico, lo más fuerte fue estar en aislamiento, tener miedo”, señaló.

Velarde Narváez expresó que además de los dolores de cabeza no presentó mayores síntomas, lo atribuye a su juventud y a que no tiene padecimientos.

Llamó a los jóvenes, con quienes tiene mucho contacto a través del IMJU, a creer que el virus es real para que así se cuiden y cuiden a los demás.

“Es un tema de responsabilidad, porque quizá los jóvenes lo puedan superar, pero si llevan la enfermedad a sus casas puede ser trágico para sus papás o sus abuelos”, manifestó.

En su caso, dijo, siguió todas las medidas de sanidad: uso de cubrebocas, de guantes, llegar a casa y bañarse, apartar su ropa en bolsas plásticas, lavarla ella misma, no abrazar a nadie, no besar a nadir.

“Y es donde te preguntas, ¿en dónde me contagié? ¿Cómo? Pero ya pasó”, declaró.

La joven funcionaria indicó que todos los días se comunicaba por videoconferencia con su hijo, y su mayor tranquilidad y fortaleza fue constatar que estaba feliz en casa de una de sus tías, jugando con sus primos.

Y, recalcó, logró sobrevivir al aislamiento trabajando a distancia.

“Nunca dejé de trabajar, pueden constatar que iniciamos en nuestra página un espacio que se llama IMJU desde tu casa, con temas de Covid, temas de interés: cocina, ejercicio, faciales, nos sumamos a la campaña del Día del Estudiante, hicimos un Tik Tok Estudiantil, algo que estaba muy de moda”, expresó.

Velarde Narváez consideró que ahora corresponde a todos acostumbrarse a la actualidad, por ello compartieron un video donde una psicóloga explica lo que significa estar encerrado, qué se puede hacer mientras se está en confinamiento.

Aclaró que no tuvo prioridad para que le hicieran la prueba Covid-19 por ser funcionaria municipal, sino porque uno de sus síntomas fue presentar fuerte dolor de cabeza, y el hecho de ser una persona que trabaja en la calle, la hizo candidata a que se la realizaran.

Al terminar su tratamiento, dijo, le hicieron una nueva prueba en la que ya dio negativa al SARS-CoV-2.