Necesaria la inclusión de indígenas a los Ayuntamientos: Edgar Augusto González Zataráin

González Zataráin expuso que la figura del representante indígena va a coadyuvar en la toma de decisiones, así como de procurar estrategias que ayuden en el mejoramiento de su comunidad

Noroeste / Redacción

Durante su participación en la Consulta sobre la Representación Indígena ante los Ayuntamientos el Estado de Sinaloa, el Diputado Local por el Distrito 24 expuso que la representación de ciudadanos indígenas en los Ayuntamientos permitirá involucrarse y atender la problemática que enfrentan estas comunidades en el estado.

“Ya los pueblos indígenas en la actualidad están representados mediante la figura del Síndico o Comisario Municipal, sin embargo ahora tendrán el derecho de estar dentro del Ayuntamiento como regidor en donde podrán tomar decisiones que beneficien al Municipio y a su comunidad”, dijo.

En su intervención González Zataráin expuso que la figura del representante indígena va a coadyuvar en la toma de decisiones, así como de procurar estrategias que ayuden en el mejoramiento de su comunidad, aunado a que estarán al pendiente de lo que pueda perjudicarles dándoles un poder adicional.

“Si bien es cierto a veces la política toma un rumbo que a ustedes (asistentes) no les conviene, toman caminos que ustedes no quieren. Entonces al estar representados ustedes podrán levantar la mano y podrán hablar por su pueblo para que las cosas sucedan o no sucedan según sea el caso”, reiteró, el Diputado.

Por su parte los representantes indígenas agradecieron a los Diputados el que los hayan tomado en cuenta para participar en los procedimientos de elección, pues consideran haber sido ignorados y hasta perjudicada por las políticas públicas, por lo que al formar parte importante de un Ayuntamiento les permitirá velar por el bien de sus pueblos.

Solicitaron que la designación de su representante sea consensuada con el resto de los habitantes de sus pueblos, así como que uno de los requisitos para que lo sea es que no se incline por ningún partido político para que el beneficio sea realmente para las comunidades de cada municipio.

El evento se llevó a cabo en Escuinapa, al cual asistieron ciudadanos indígenas de Mazatlán, Concordia, El Rosario y Escuinapa, siendo presidida por el secretario general del Congreso Estatal, José Antonio Ríos Rojo quien se encargó de ofrecer las palabras de bienvenida a los asistentes así como la exposición de motivos de la reunión.

En la consulta también participaron las diputadas: Graciela Domínguez Nava, Victoria Sánchez, Flor Emilia Guerra, Angélica Díaz Quiñones, así como representantes de las autoridades estatales y municipales.